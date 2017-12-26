Размещение ОФЗ и уплата налога на прибыль создают локальные факторы поддержки для рубля

Аналогичная тенденция (укрепление до уровня 58.1 в паре с долларом) наблюдалась и в пик ноябрьских выплат. Укреплению рубля также способствуют цены на нефть выше 65 USD/bbl. В предстоящие два дня у рубля остаются и другие локальные факторы поддержки. На этой неделе ожидается завершение налогового периода — 28 декабря выплачивается налог на прибыль. Помимо этого в среду Минфин проведет последний аукцион по размещению ОФЗ в этом году, что может создать некоторый дополнительный спрос на российскую валюту.

Укрепление рубля на текущей неделе (с уровня 58.6 до 57.7 в паре с долларом) не отражает траекторию движения прочих валют развивающихся стран, которые оставались стабильны в последние несколько дней. После завершения действия перечисленных локальных факторов российская валюты, вероятно, скорректируется до уровней конца прошлой недели (в район отметок 58.5), вернувшись к общей динамике валют развивающихся стран. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 57.4-58.4.

Краткосрочные рублевые ставки незначительно подросли, текущие уровни на МБК и по сделкам РЕПО в районе отметок 7.2-7.7%

Днем ранее компании выплачивали основную массу платежей текущего налогового периода (НДС, НДПИ и акцизы, совокупным объемом ~850 млрд. руб.), что и определило повышение спроса на ликвидность. На сегодняшний день совокупный объем рублевой ликвидности у коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ составляет 3.7 трлн. руб. (-580 млрд. руб. днем ранее). Кроме того, регулятор сегодня провел размещение КОБР на 14,3 млрд. руб. (лимит 166 млрд. руб.), также днем состоится недельный депозитный аукцион – лимит 2,43 трлн. руб. До конца недели также предстоит выплата налога на прибыль (~200 млрд. руб.).