Денежный рынок: интерес к размещению средств в ЦБ снизился в связи с уплатой налогов

Ставки NDF в понедельник снизились на 4–5 бп, за исключением 3-месячной, которая выросла на 6 бп, до 6.42%. На кривой кросс-валютных свопов единого направления не было, но в целом изменения не превысили ±3–4 бп. Ставки процентных свопов опустились на 2–3 бп по всей длине кривой. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ вернулись к уровню ключевой ставки Банка России, поднявшись в среднем на 50–60 бп (до 7.7%). Ставка RUONIA в пятницу составила 7.54% (+4 бп).

В понедельник наступил срок погашения 3-дневных депозитов в Банке России на сумму 338 млрд руб., из которых на состоявшемся вчера аукционе банки пролонгировали всего 91 млрд руб. Это объясняется возросшей потребностью в ликвидности, связанной с уплатой компаниями НДС и НДПИ. По этой же причине баланс средств банков на корсчетах в ЦБ, последнюю неделю составлявший 2.2–2.4 трлн руб., сократился до 1.75 трлн руб. Одновременно снизился спрос на операции репо с Федеральным казначейством: вчера банки привлекли 3.5 млрд руб. в рамках однодневного репо и 63 млрд руб. на 3-недельном аукционе (−51 млрд руб. и −36 млрд руб. соответственно).