Рынок США: в 2018 году в лидерах роста будут ритейл, финансы, высокие технологии

В сегменте высоких технологий, мой фаворит - Adobe Systems (Nasdaq: ADBE), лидер софта для креаторов. Редкая компания, которая успешно работает над защитой от пиратов, предоставляет одинаково качественный софт под Windows и Mac, постоянно совершенствует продукцию. Эта же бумага - выбор FundStrat Global Advisors, несмотря на скепсис в отношении сегмента FANG в целом.

В сфере телекоммуникаций бумаги вышек беспроводной связи Crown Castle International (Nyse: CCI) с минимума за год выросли на +29,3% благодаря спросу на связь и контент в условиях отмены сетевого нейтралитета. К настоящему моменту рост бумаг Crown Castle International достигает +24,0% в год, только за последний квартал котировки повысились на +8,4%, вероятно, под влиянием нежелания рынка зависеть от перипетий реформы отрасли.

В ритейле смотрю на такие компании, как Amazon (Nasdaq: AMZN), Target (Nyse: TGT) и Wal-Mart Stores (Nyse: WMT), так как они сильнее всего продвинулись в области оформления заказа без кассиров, выиграют от снижения корпоративного налога в США до 21%, дополнительно получат поддержку от роста располагаемых доходов физлиц.

Из менее высокодоходных бумаг, привлекательна Coca-Cola - крупная корпорация весом $194,2 млрд с возможной, но не гарантированной дивидендной доходностью 3,25%. Американский производитель газировки постоянно увеличивал дивиденды на протяжении последних пяти лет. Уже в марте 2018 года ежеквартальные выплаты в расчёте на каждую акцию могут повыситься до 39 центов с 37 центов. Приобретать бумаги компании Coca-Cola в более широкой подборки ценных бумаг - разумный выбор благодаря высокой доходности этого акционерного капитала (18,8%) и рентабельности чистой прибыли (12,2%). В Новый год - с ценными бумагами The Coca-Cola Company.

В финансовой отрасли розничный банк ещё могут прибавить Bank of America (Nyse: BAC), который вырос на +37,3% с минимумов года, и инвестбанк мира Morgan Stanley (Nyse: MS), увеличившийся в цене на +31,6% со дна-2017. Помимо ожиданий повышения ставок, цена постепенно учитывает снижение налога на прибыль с компаний до 21%, горящий спрос на кредиты для реализации инвестпрограммы президента США, ожидания кредитования экономического роста после фискальной реформы.

В целом, успешные результаты последнего года объясняются тем, что в рамках всех стратегий на крупнейших фондовых биржах мира Nyse и Nasdaq инвесторы работали исключительно с состоявшимися компаниями своих секторов, такими как Bank of America, Wal-Mart Stores, Adobe Systems. Всегда оставаясь сторонниками диверсификации, мы рекомендуем и в следующем году ориентироваться на лидеров.