FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ и рубль умеренно снизятся в отсутствие драйверов роста


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль умеренно снизятся в отсутствие драйверов роста. Прохождение основного пика налоговых выплат также не окажет поддержку рублю.

Наталья Мильчакова из "Альпари" считает, что во вторник на торгах российские фондовые индексы могут открыться в слабом минусе в отсутствие ориентиров из США. Вероятный коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2100-2200 пунктов, по индексу РТС - 1100-1200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня возможны попытки основных мировых валют отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, в результате чего, несмотря на рост цен на нефть, доллар попытается закрепиться выше 58 рублей, говорит Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"Это будет связано с уходом поддержки рубля со стороны налогового периода – вчера прошли выплаты по НДПИ и "медведи" в американской валюте могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, что и поспособствует восстановлению пары USD/RUB", - добавляет он.

Мильчакова из "Альпари" полагает, что после возобновления торгов мы увидим ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 58-59 рублей, для европейской валюты - 68,5-69,5 рубля, прогнозирует она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

"Все западные площадки в понедельник отдыхали, поэтому что-либо сказать про них невозможно. Впрочем, активности в Азии также немного, поскольку большинство рынков продолжает праздновать Рождество", - отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются до 0,08%. Азиатские биржи преимущественно торгуются разнонаправленно: шанхайский SSE Composite рос на 0,61%, японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,72 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,06% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,1868 доллара против 1,187 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос в отсутствие внешнего негатива, в лидерах роста - акции АФК "Система" AFKS, ее дочек – "Детского мира" и МТС MTSS.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника вырос на 0,1% - до 2105,06 пункта, индекс РТС – на 0,73%, до 1143,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника понизился на 41 копейку, до 57,96 рубля, евро - на 36 копеек, до 68,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ