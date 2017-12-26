Рубль по-прежнему пользуется поддержкой высоких цен на нефть

Пребывание котировок нефти марки Brent выше 65$ по-прежнему будет оказывать поддержку рублю и индексу РТС, номинированному в долларах.

Из корпоративных новостей можно выделить компанию АЛРОСА (ALRS). Наблюдательный совет компании одобрил стартовые условия аукциона по продаже непрофильных газовых активов 19 февраля 2018 года (стартовая цена составит 30 млрд. рублей).

На валютном рынке курс рубля по-прежнему пользуется поддержкой сравнительно высоких цен на нефть, что подразумевает возможность повторного «тестирования» уровня 58 по паре доллар-рубль в первой половине дня.