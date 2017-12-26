Дорожающая нефть защитит рубль от неприятностей

Основной позитив на рынке находился в бумагах, которые непосредственно затрагивает мировое соглашение «Роснефти» (+1,45%) и АФК «Система» (+21,47%). Подорожали привилегированные бумаги «Башнефти» на 5,71%, обыкновенные акции выросли на 5,69%, акции «МТС» укрепились на 5,19%. В остальном на рынке преобладали продажи: ап «Татнефть» (-1,87%), «НОВАТЭК» (-1,84%), «Сургутнефтегаз» (-1,7%), «МРСК Центра» (-1,6%), «Полюс» (-1,47%). Бумаги металлургов реагировали на очередное падение цен на сталь в Китае: «Северсталь» (-0,14%), НЛМК (-1,02%). На бумаги экспортёров также оказывал существенное давление рубль.

Стоит отметить, что выходной на западных площадках совпал с повышенным спросом на рубли в связи с налоговым периодом. Кроме того, в своём выступлении в понедельник глава ЦБ Э. Набиуллина в очередной раз напомнила о возможности дальнейшего снижения ставки до 6%-7% в течение пары лет. В среду Минфин также проведёт последнее в текущем году размещение ОФЗ до 35 млрд, что традиционно позитивно влияет на рубль. И, наконец, нефть в районе $65 за баррель Brent также не может пройти мимо внимания участников торгов. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,71% до 57,962, а европейская валюта дешевела на 0,52% до 58,867.

Все западные площадки в понедельник отдыхали, поэтому что-либо сказать про них невозможно. Впрочем, активности в Азии также немного, поскольку большинство рынков продолжает праздновать Рождество. Между тем, в Китае Shanghai Composite незначительно подрастал, а в Японии рынок снижался. Стержневой показатель инфляции в Японии повысился до 0,9% в ноябре по сравнению с 0,8% в октябре. Однако без учёта топлива и продовольствия индекс повысился лишь на 0,3% по сравнению с 0,2% в октябре. Безработица в Японии упала до 2,7% с 2,8% в октябре, что, возможно, и послужило причиной небольшого ускорения инфляции. Хотя стоит признать, что показатель ещё очень далёк от целевого уровня в 2%. Собственно говоря, даже иена пропустила статистику мимо своего внимания, оставшись вблизи 113,3 за доллар. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3292,69 п. (+0,37%), Nikkei 225 – 22881,66 п. (-0,25%).

Возобновились электронные торги нефтью. Однако какой-то высокой активности нет. В понедельник министр нефти Ирака заявил, что уже в I квартале 2018 года рынок будет сбалансирован, что продолжит толкать цены вверх. Кстати, резервы SPDR Gold Trust завершили прошлую неделю на уровне 837,5 тонны. Неделей ранее они находились на отметке 844,29 тонны. К 9:05 (мск) – Brent $64,76 (+0,05%), WTI – $58,55 (+0,14%), золото – $1283 (+0,33%), медь – $7181,58 (+0,59%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 92,83. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,187 (+0,01%), GBP/USD – $1,337 (+0,04%), USD/JPY – 113,28 (+0,08%).

Активность во вторник также будет достаточно низкой. В США популярно брать отпуск на рождественские праздники, да и в России эта традиция тоже сильная. Поэтому возобновление работы американского рынка ещё не означает высокую активность. Впрочем, рубль может отдать часть своих достижений, хотя дорогая нефть и предстоящее размещение ОФЗ вкупе с налоговым периодом будут защищать его от неприятностей. Индексы, скорее всего, существенно не изменятся.