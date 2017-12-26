Финансовые рынки до конца года вряд ли преподнесут сюрпризы, крупные игроки закрыли торговые позиции, поэтому динамика торгов будет вялой. Цены на нефть Brent во вторник утром практически застыли возле отметки 64,75 доллара за баррель. Западные торговые площадки не работают из-за рождественских праздников. Однако в 18.00 мск выходят данные по доверию потребителей в декабре в США, которые могут повлиять на настроения инвесторов в будущем.

Двигателем на российском фондовом рынке могут выступать противоречивые внутренние события, заявления политиков, публикация макроэкономических данных и прогнозов. Так, например, стало известно, что ЦИК отказала оппозиционному политику Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты, г-н Путин заявил, что внешние ограничения против России имеют тенденцию к усилению, а эксперты ВШЭ отметили, что ноябрьский спад производства может оказаться кратковременным. Как это повлияет на динамику торгов, сказать сложно. Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС снизится на 0,1-0,3%. Курсы доллара и евро вырастут до 58 и 69 руб. соответственно.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Башнефти (об.), ФСК ЕЭС и Транснефти (пр.), цены которых формируют краткосрочный восходящий тренд. По-прежнему интересны акции Системы и МТС, которые дорожают после снятия неопределенности в конфликте эмитентов с Роснефтью.