Торговая активность и амплитуда колебаний на мировых рынках останется пониженной

Ближайшими поддержками останутся уровни 2100, 2090 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115, 2140 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации несколько выше уровня 2100 п. Этому способствует ослабленное влияние внешнего фона по причине продолжающегося празднования католического рождества за рубежом.

Во второй половине дня локальный рынок может получить некоторый стимул к направленному движению в связи с открытием рынка акций в США. В целом же торговая активность и амплитуда колебаний на российских и иностранных площадках останется пониженной.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС (+0,73%) продемонстрировал довольно масштабный подъем под влиянием существенного укрепления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи (+0,10%) растерял весь свой существенный утренний прирост и уже к середине торгового дня перешел в состояние безыдейного бокового движения вблизи уровня предыдущего закрытия.

Какое-либо влияние внешнего фона на российский фондовый рынок вчера практически отсутствовало. Это было связано с тем, что многие иностранные торговые площадки были закрыты в связи с празднованием католического рождества. Непродолжительный утренний всплеск покупок в российских акциях стал отголоском пятничного вечернего улучшения настроений на нефтяном рынке.

Добавим, что поток внутренних корпоративных новостей вчера оказался достаточно скудным. И все же, несмотря на временное затишье, не стоит забывать о том, что первый квартал наступающего года может оказаться достаточно беспокойным периодом для отечественных инвесторов и спекулянтов.

Это в первую очередь связано с возрастающими внешнеполитическими рисками в условиях приближающихся президентских выборов в России. Косвенным подтверждением этого является заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ужесточение санкций со стороны США способно стать непосильным риском для двусторонних отношений. Сам президент России вчера недвусмысленно заявил о том, что внешние ограничения имеют тенденцию к усилению. Таким образом, ключевой среднесрочной угрозой для локального рынка акций остается возможность ужесточения внешних экономических и политических санкций.

К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 6,1 п., или 0,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно. На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одной из немногих заметных тенденций на локальном рынке стало повышение ряда бумаг, имеющих отношение к разрешившемуся конфликту между компаниями АФК Система и Роснефть: Система (AFKS RM, +21,47%), МТС (MTSS RM, +5,20%), Детский Мир (DSKY RM, +4,58%), Роснефть (ROSN RM, +1,45%), Башнефть-ао (BANE RM, +5,69%), Башнефть-ап (BANEP RM, +5,71%). Участники громкого судебного спора уже подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения. По его условиям АФК Система выплатит 100 млрд руб. в пользу «Башнефти». Эта сумма сопоставима с двухлетней чистой прибылью нефтяной компании по МСФО.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, +2,08%) вчера сумели отскочить от обновленного в минувшую пятницу годового минимума. Стимулом для наметившегося коррекционного отскока в них послужило сообщение о том, что эмитент получит государственные субсидии в общем размере 771.8 млн руб. в качестве компенсации части затрат, понесенных в связи с поставками электроэнергии в Абхазию. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в указанных бумагах продолжает оставаться негативной.

Акции Газпром нефть (SIBN RM, +1,41%) торговались сильнее рынка на фоне публикации ряда корпоративных новостей эмитента после рассмотрения советом директоров предварительных итогов деятельности за 2017 год. В частности, стало известно, что по итогам текущего года Газпром нефть ожидает увеличения суммарного объема добычи углеводородов на 4,2%. Годовой объем продаж премиальных нефтепродуктов возрастет на 2%. Кроме того, объемы розничной реализации через сеть АЗС «Газпромнефть» по итогам года увеличатся на 5,2%.

Акции Алроса (ALRS RM, -0,04%) не отреагировали на ожидаемую новость о том, что совет директоров алмазодобывающей компании одобрил продажу газовых активов на аукционе в середине февраля 2018 года. Начальная суммарная цена АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» составит 30 млрд руб. Давно назревшее решение о скорой реализации непрофильных активов связано с неблагоприятными последствиями остановки аварийного рудника «Мир».

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, -0,81%), Русгидро (HYDR RM, -1,01%), Новатэк (NVTK RM, -1,84%), НЛМК (NLMK RM, -1,02%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1,70%).

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это связано с тем, что многие мировые биржи вновь будут закрыты в связи с празднованием католического рождества. Кроме того, с утра фьючерсы на нефть неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного изменения.