Для восстановления роста индексу Мосбиржи нужно закрепиться над отметкой 2123 п

Сегодня возвращаются к работе заокеанские игроки, в то время как их европейские коллеги начнут полноценные торги только в среду.

Также сегодня стартует торговая сессия на нефтяном рынке, где цены на "черное золото" будут отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по данным которой, число нефтяных буровых осталось без изменения по отношению к прошлой неделе оставшись на уровне 747 единиц.

В настоящий момент локальными поддержками Brent выступают отметки $64,30 и $63,5, сопротивление расположено на $65,80. В свою очередь закрепление над $65,50 дает шансы нефтяным котировкам на продолжение роста в район сильного сопротивления $69,50.

Статистика по запасам сырой нефти в США от API из-за праздников выйдет в среду после окончания торгов.

Российский рынок провел торги в понедельник без внешних ориентиров. Основной новостью было заключение мирового соглашения между Роснефтью и АФК Система, где бумаги последней после пятничного роста порядка 18% на слухах, вчера прибавили еще 21,4% на фактах, которые были опубликованы только по окончании торговой сессии в пятницу.

Индекс Мосбиржи вчера закрылся на отметке 2105,06п., прибавив 0,1%. В текущей ситуации поддержки расположены на уровне 2100п-2083п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2115п. и основным 2123п., закрепление над которым даст шанс индикатору на восстановление роста.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 114500п. и основной 114000п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены на 115300п. и 116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,6%, закрывшись на отметке 57,06 за один американский доллар. В текущей ситуации курсу национальной валюты оказывают поддержку высокие цены на нефть, налоговый период и размещения Минфином ОФЗ, очередное предложение которых объемом до 35 млрд. поступит на рынок уже завтра.

В настоящий момент сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58,40-58,50, локальная поддержка расположена на отметке 58, проход которой откроет дорогу к 57,50-57.