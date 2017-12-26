Факторы, которые могут омрачить будущее

Поэтому особой динамики я не увидел. В первой половине дня была попытка повышения, но затем это как-то застопорилось. Можно отметить отскок вверх по бумагам АФК "Система", "Башнефть" (обычные и привилегированные акции) и "МТС". Спор между АФК "Системой" и "Роснефтью" разрешился тем, что они достигли соглашения. "Башнефть" же здесь является бенефициаром. Компании должны выплатить немаленькую сумму денег. В связи с этим упомянутые бумаги растут. Наибольший рост показали акции, где есть «бычьи» расхождения на дневных графиках (ВТБ, Роснефть).

Одной ногой инвесторы находятся уже в 2018 году, в связи с чем популярны различные прогнозы. На развивающихся рынках в 2018 году может быть не всё так просто. 2017 год был очень благополучным для рынков развивающихся стран, но в следующем году инвесторов будут подстерегать риски. Чистый приток капитала на развивающиеся рынки находится на максимальном уровне за два года. По прогнозам JPMorgan, экономический рост в развивающихся странах в этом году дойдет до 4,8%, в основном благодаря внутреннему спросу. Активы развивающихся стран внушают большее доверие в плане устойчивости в случае повышения ставок ФРС США, чем в 2013 году, когда на развивающихся рынках были масштабные массовые продажи из-за так называемого «tapertantrum» (тогда Бернанке просигнализировал о готовности начать сворачивать стимулирование).

Акции и облигации развивающихся стран являются одними из лидеров по суммарной прибыли среди активов по всему миру. Волатильность низкая. Но при всём этом оптимизме, кредитные рейтинги устремляются к самым низким уровням после 2010 года, согласно индексу от Института международных финансов (IIF). Помимо снижения суверенных рейтингов Китая, Южной Африки и Турции, в третьем квартале были понижены корпоративные рейтинги 43 компаний из развивающихся стран, при этом повышены рейтинги только у 16 компаний, поданным S&P. Эта тенденция отражает обеспокоенность агентств по поводу устойчивости ситуации во многих развивающихся странах, на фоне высоких объемов долгов, и способности рефинансировать долги при повышении процентных ставок.

Есть и другие, пока менее заметные факторы, которые могут омрачить будущее. Один из главных и наиболее трудновычисляемых рисков инвестирования в развивающиеся рынки – политика. В 2018 году в развивающихся странах ожидается большое количество связанных с политикой событий. Должны состояться выборы как минимум в 18 странах, в том числе в таких больших, как Южная Африка и Индонезия. В Латинской Америке политический календарь будет самым напряженным более чем за десять лет, отмечают аналитики JPMorgan. Риск неожиданных результатов велик.

Далее, присутствует вечный вопрос об экономическом росте в Китае. В этом году инвесторы по большей части игнорировали существование этой потенциальной проблемы. Падение показателей в Китае, которое может быть вызвано нестабильностью финансовой системы или проблемами на рынке недвижимости, способно резко негативно отразиться на рынках других развивающихся стран.

Есть риски 2018, связанные с криптовалютой. Если на криптовалютном рынке лопнет пузырь, то это может негативно сказаться на фондовом рынке, считают аналитики WellsFargoSecurities. Главный стратег WellsFargoSecurities Кристофер Харви внимательно следит за беспрецедентной активностью на рынке криптовалют, который может стать одним из самых запомнившихся пузырей в истории. «Мы обеспокоены тем, что нервозность на криптовалютном рынке начинает сказываться на фондовом рынке, – сказал Харви. – Этот процесс уже можно наблюдать, но он еще не принял масштабных форм. Такого развития событий надо остерегаться в 2018 году».

Целевой уровень Харви из WellsFargoSecurities по индексу S&P 500 на конец 2018 года составляет 2863. Это предполагает рост примерно на 6% с уровня закрытия пятницы. Рост будет гораздо ниже, чем наблюдающиеся в этом году 20%.«Инвесторам следует понизить свои ожидания на следующий год. Большая часть хороших новостей уже учтена в ценах, и мы не видим основания для дальнейшего сильного роста. Ситуация на рынке будет довольно хорошая, но это не будет год усиленного форсирования новых высот», – сказал Харви. По прогнозам Харви из WellsFargoSecurities, в первом полугодии динамика будет сильнее, чем во втором. К тому времени фондовый рынок столкнется с новыми трудностями – вне зависимости от того, лопнет криптовалютный рынок или нет. «Инвесторам придется столкнуться с тем, что прибыль на акцию достигнет пика, индекс ISM может достичь пика, кривая доходности казначейских облигаций, по всей вероятности, будет становиться более плоской – и, в дополение ко всему этому, скорее всего, начнут сокращаться мультипликаторы», – сказал Харви. «Инвесторам придется очень постараться, чтобы остаться на плаву и не уйти в минус», – подытожил стратег.

Интересны и прогнозы по нефти. В начале 2017 года мы прогнозировали рост котировок нефти до 62 долларов с последующим снижением. Пока цены не спешат снижаться. Некоторые аналитики считают, что мало причин ожидать продолжения роста нефтяных цен в первом квартале 2018 года, так как перспективы увеличения добычи сланцевой нефти в США, затухающая динамика цен и усиление геополитических рисков, скорее всего, прервут рост цен в начале следующего года.

Руководитель и старший экономист в LongviewEconomics Гарри Колвин придерживается весьма медвежьих взглядов на нефть на ближайшие три месяца. «Хотя весьма велика вероятность эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в отсутствие ее, вероятно, не будет поводов для оптимизма в ближайшие шесть месяцев», – сказал эксперт.

Управление по энергетической информации (EIA) при минэнерго США и Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозируют сильный рост мирового спроса на нефть в 2018 году, до 1,3% или выше. «Главнейший вопрос для цен на нефть – что будет происходить со сланцевой добычей в США», – сказал Колвин. Эксперт считает, что нефть может «запросто» уйти к $50 за баррель (WTI) к концу первого квартала, и добавил, что нефть по $45 за баррель его «не удивит».

Стратег по энергетическим рынкам в Citi Крис Мэйн считает, что последняя сделка ОПЕК, скорее всего, «убивает волатильность». Несмотря на то что Мэйн ожидает, что фундаментальные показатели будут оказывать поддержку нефтяному рынку, цену нефти аналитик Citi прогнозирует на уровне около $57 за баррель (WTI) к концу первого квартала. «Такие низкие цены, скорее всего, в следующем году будут укреплять приверженность стран ОПЕК выполнению сделки о сокращении добычи», – добавил Мэйн.

Аналитик нефтяного рынка в PVMOilAssociates Стефен Бреннок считает, что «крупнейшим драйвером нефтяных цен в первом квартале 2018 года будет геополитика». Бреннок отметил отношения Ирана с США и Саудовской Аравией в качестве одного из факторов геополитического риска, за которым стоит следить. Но также аналитик считает, что скорее всего усугубление долгового кризиса Венесуэлы начнет существенно влиять на добычу нефти в ОПЕК, и это лишь «вопрос времени». «С учетом всех факторов, оснований для роста будет не хватать, и цены, таким образом, остановятся в текущем торговом коридоре», – сказал Бреннок.