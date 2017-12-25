Мировое соглашение с "Роснефтью" снимает риск самого негативного сценария для "Системы"

В пятницу АФК «Система» объявила о заключении мирового соглашения с Роснефтью (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ), с дочерней компанией Роснефти – Башнефть (BANE RX – ДЕРЖАТЬ) и с правительством Башкирии. По условиям соглашения, Система выплатит Башнефти компенсацию в размере 100 млрд руб. Выплата должна быть произведена до 30 марта 2018 г. При этом стороны отзывают остальные иски и взаимные требования, связанные с делом. Система осуществит выплату за счет собственных и заемных средств.

Мы берем нашу рекомендацию по компании на пересмотр

Достижение мирового соглашения (если оно будет исполнено на заявленных условиях) снимает риск самого негативного сценария для Системы. В рамках этого сценария существовала вероятность, что у компании возникнут сложности с привлечением финансирования, необходимого для исполнения решения суда, в условиях ареста значительной части активов и неопределенности относительно дальнейшего развития конфликта. Учитывая отказ от дальнейших претензий, на наш взгляд, у Системы теперь не должно возникнуть сложностей с финансированием выплаты, несмотря на ее значительный размер. Соответственно, новость окажет поддержку котировкам акций Системы и ее публичных дочерних компаний – МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) и Детского мира (DSKY RX – без рекомендации). Мы берем рекомендацию по акциям Системы на пересмотр.