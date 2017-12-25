FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Мировое соглашение с "Роснефтью" снимает риск самого негативного сценария для "Системы"


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
АФК «Система» выплатит Башнефти компенсацию в размере 100 млрд руб.

В пятницу АФК «Система» объявила о заключении мирового соглашения с Роснефтью (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ), с дочерней компанией Роснефти – Башнефть (BANE RX – ДЕРЖАТЬ) и с правительством Башкирии. По условиям соглашения, Система выплатит Башнефти компенсацию в размере 100 млрд руб. Выплата должна быть произведена до 30 марта 2018 г. При этом стороны отзывают остальные иски и взаимные требования, связанные с делом. Система осуществит выплату за счет собственных и заемных средств. 

Мы берем нашу рекомендацию по компании на пересмотр

Достижение мирового соглашения (если оно будет исполнено на заявленных условиях) снимает риск самого негативного сценария для Системы. В рамках этого сценария существовала вероятность, что у компании возникнут сложности с привлечением финансирования, необходимого для исполнения решения суда, в условиях ареста значительной части активов и неопределенности относительно дальнейшего развития конфликта. Учитывая отказ от дальнейших претензий, на наш взгляд, у Системы теперь не должно возникнуть сложностей с финансированием выплаты, несмотря на ее значительный размер. Соответственно, новость окажет поддержку котировкам акций Системы и ее публичных дочерних компаний – МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) и Детского мира (DSKY RX – без рекомендации). Мы берем рекомендацию по акциям Системы на пересмотр.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ