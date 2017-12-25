FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АФК "Система" избежит банкротства, но теперь под ударом дивиденды МТС


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Из-за выходного дня в США и Европе торговая активность на фондовом рынке Московской биржи сегодня ниже обычной.

Сказывается и предновогодний период. Вся предстоящая неделя будет спокойной, если не произойдет экстраординарных событий. На валютном рынке наблюдается укрепление рубля, курс USD/RUB на самом низком уровне за месяц. Это связано как с выходным днем в США, так и с тем, что котировки нефти закрылись на максимальном уровне с 12 декабря, выше $65 за баррель Brent. Я жду, что к закрытию индекс Мосбиржи будет на уровне 2100 пунктов, а пара USD/RUB — у отметки 58.

Рассчитываю, что сегодня будет отыгрываться преимущественно история с примирением Роснефти и Системы. Акции холдинга и его дочерних компаний растут, причем бумаги АФК дорожают на 18%, а котировки МТС и Детского мира прибавляют в пределах 5%.

Для Системы соглашение с нефтяной монополией, безусловно, позитивно, поскольку она избежит банкротства. Однако для миноритариев МТС риски остаются. В частности, нельзя исключать, что для погашения долгов Системы будут использованы возможности МТС, а это, в свою очередь, приведет к сокращению дивидендов и/или инвестпрограммы. У телекомов впереди важный год. Им будет необходимо работать над внедрением сетей 5G, а также начать реализацию закона о хранении данных, поэтому вопрос о финансировании капзатрат, объем которых может составить не менее 60 млрд руб., будет стоять очень остро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ