АФК "Система" избежит банкротства, но теперь под ударом дивиденды МТС

Сказывается и предновогодний период. Вся предстоящая неделя будет спокойной, если не произойдет экстраординарных событий. На валютном рынке наблюдается укрепление рубля, курс USD/RUB на самом низком уровне за месяц. Это связано как с выходным днем в США, так и с тем, что котировки нефти закрылись на максимальном уровне с 12 декабря, выше $65 за баррель Brent. Я жду, что к закрытию индекс Мосбиржи будет на уровне 2100 пунктов, а пара USD/RUB — у отметки 58.

Рассчитываю, что сегодня будет отыгрываться преимущественно история с примирением Роснефти и Системы. Акции холдинга и его дочерних компаний растут, причем бумаги АФК дорожают на 18%, а котировки МТС и Детского мира прибавляют в пределах 5%.

Для Системы соглашение с нефтяной монополией, безусловно, позитивно, поскольку она избежит банкротства. Однако для миноритариев МТС риски остаются. В частности, нельзя исключать, что для погашения долгов Системы будут использованы возможности МТС, а это, в свою очередь, приведет к сокращению дивидендов и/или инвестпрограммы. У телекомов впереди важный год. Им будет необходимо работать над внедрением сетей 5G, а также начать реализацию закона о хранении данных, поэтому вопрос о финансировании капзатрат, объем которых может составить не менее 60 млрд руб., будет стоять очень остро.