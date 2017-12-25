На сегодня приходится пик налоговых платежей в РФ

Совокупный объем платежей оценивается в ~850 млрд. руб.Краткосрочные рублевые ставки при этом остаются стабильными в районе отметок 7.2-7.6%, что обусловливается весьма комфортным уровнем совокупной рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ (4.25 трлн. руб.). При этом необходимо отметить, что регулятор в последнее время проявляет несколько большую активность на рынке, проводя депо/репо операции в целях оптимизации объема ликвидности. С учетом ситуации на рынке полагаем, что до конца недели ставки продолжат смещаться к нижней границе обозначенного диапазона.