ОФЗ: рост котировок в условиях низкой ликвидности

Ввиду низкой ликвидности даже небольшого спроса со стороны нерезидентов, появившегося во второй половине дня, оказалось достаточно, чтобы привести рынок в движение. По итогам сессии короткие ОФЗ снизились в доходности на 5–6 бп, а среднесрочные – на 1–2 бп. В то же время длинные облигации выросли в доходности на 1–2 бп под давлением локальных продаж. В результате спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет расширились на 5 бп и 2 бп, до 52 бп и 32 бп соответственно. Среднесрочные флоутеры укрепились на 0.1 пп, остальные закрылись без изменений. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 также завершил сессию на прежнем уровне, в результате чего показатель вмененной инфляции опустился до исторического минимума в 3.74%. Среди рынков долга других развивающихся стран лучший результат показали Турция и Перу, долгосрочные облигации которых снизились в доходности на 6 бп и 4 бп соответственно.