Brent встретила Рождество на отметке $65+ за баррель

Сегодня торги не проводятся, западные площадки закрыты по случаю празднования Рождества.

Что касается перспектив текущей недели, то рынку предстоит оценить еще одну серию данных от Минэнерго США, прочей значимой статистики и событий не ожидается.

Несмотря на сохраняющийся оптимизм, все же не стоит исключать частичную фиксацию прибыли непосредственно в последние торговые сессии уходящего года. Краткосрочный ориентир по Brent $63.5-65.5/bbl.

При этом, на наш взгляд, заслуживают внимания размышления на тему возможного влияния подписанного Трампом закона о налоговой реформе в США. Так, при снижении налога на прибыль рентабельность сланцевых производителей должна повыситься, что подкрепляет их конкурентоспособность в борьбе на глобальном рынке.

Кроме того, вполне резонно выглядят в этом случае и прогнозы по дальнейшему наращению производства в США на подобных месторождениях и выход общего уровня в 2018г. на отметки 10+ mn bbl/d.