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Brent встретила Рождество на отметке $65+ за баррель


Commodities / Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Позитивом для нефтяного рынка под занавес года стали данные от Минэнерго США, отразившие снижение запасов сырой нефти, а также сообщения ряда министров нефти/энергетики об эффективности сделки ОПЕК+.

Сегодня торги не проводятся, западные площадки закрыты по случаю празднования Рождества.

Что касается перспектив текущей недели, то рынку предстоит оценить еще одну серию данных от Минэнерго США, прочей значимой статистики и событий не ожидается.

Несмотря на сохраняющийся оптимизм, все же не стоит исключать частичную фиксацию прибыли непосредственно в последние торговые сессии уходящего года. Краткосрочный ориентир по Brent $63.5-65.5/bbl.

При этом, на наш взгляд, заслуживают внимания размышления на тему возможного влияния подписанного Трампом закона о налоговой реформе в США. Так, при снижении налога на прибыль рентабельность сланцевых производителей должна повыситься, что подкрепляет их конкурентоспособность в борьбе на глобальном рынке.

Кроме того, вполне резонно выглядят в этом случае и прогнозы по дальнейшему наращению производства в США на подобных месторождениях и выход общего уровня в 2018г. на отметки 10+ mn bbl/d.

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