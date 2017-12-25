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До конца 2018 года пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 58-62


Рынки / Валюта
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Основные риски для рубля в 2018 г. будут связаны с возможным расширением западных санкций на российский госдолг.

Под влиянием новостного фона, связанного с данными событиями, а также крупных внешних платежей с минимальной долей внутригруппового рефинансирования в феврале-марте 2018 г. рубль может оказаться под давлением и провести начало года на уровне 60+ против доллара. 

Эффект от реализации рисков расширения санкций на российский госдолг будет зависеть от сочетания целого ряда факторов и условий. При развитии событий по наиболее негативному сценарию мы не исключаем теоретического ослабления рубля до 62-65 против доллара, однако в этом случае рассчитываем на оперативное вмешательство Банка России.

В зависимости от вариантов стабилизации ситуации с распространением санкций на покупку ОФЗ в дальнейшем мы ожидаем нахождения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб. до конца 2018 г. Глобальное укрепление американской валюты вслед за дальнейшей нормализацией процентной политики и реализацией налоговой реформы будет, вероятно, ограничиваться сохраняющимися рисками политической нестабильности в США. В свою очередь, на внутреннем рынке увеличение объема покупок валюты Минфином в соответствии с новым механизмом бюджетного правила не позволят рублю получать в полной мере поддержку с рынка нефти в случае роста котировок. 

Неопределенность в отношении риска расширения санкций на российский госдолг в предвыборный период, исчерпание временных антиинфляционных факторов в виде укрепления рубля и богатого урожая, а также возможный «отскок» годовых темпов инфляции после достижения исторических минимумов будут способствовать осторожности в действиях ЦБ.

К концу 2018 г. мы ожидаем снижения ключевой ставки до 6,75-7,0% годовых. При этом замедление темпов снижения ставки (по сравнению с 2017 г.) будет поддерживать интерес инвесторов к рублевым вложениям.

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