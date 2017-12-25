"Газпром" к старту вверх готов

Также спорят эксперты и страны, но для финансового рынка России, и в частности для акций «Газпрома», это все не важно. Для акций «Газпрома» важно, сколько это решение будет стоить в «деньгах». А в «деньгах», реальных и живых, в конечном итоге, «Нафтогаз» должен будет заплатить «Газпрому» 2 млрд долларов.

Заявление и «Газпрома», и «Нафтогаза» о своей победе можно назвать как спор о стакане, который наполовину полон или пуст. Суд, судя по заявлениям обеих компаний, не удовлетворил большую часть требований и к той, и к другой компании. И именно это и является причиной того, что обе компании заявляют о своей победе.

Все претензии обеих компаний по контракту о поставке газа, а если говорить точнее, то судебные риски на десятки миллиардов долларов, после решения суда исчезнут. И для компании «Газпром», это самое важное. Без «рисков» акции Газпрома будут догонять российский рынок акций, который в рублевом выражении вырос за последние 3 года, а акции «Газпрома» из-за судебных споров еще нет.

Само решение еще не опубликовано судом, информация поступила от самих компаний. «Нафтогаза» и «Газпрома». Поэтому бурной реакции в акциях «Газпрома» еще нет. Рынок пока не может понять, кому верить – «Нафтогазу» или «Газпрому». Ведь обе компании заявляют о своей победе в суде. Плюс к этому, сегодня католическое рождество, и поэтому на рынке активность очень низкая. Но все же, само решение суда в ближайшие дни будет опубликовано, и акции «Газпрома» на нем пойдут в рост.

Первой целью для роста котировок акций Газпрома, является уровень 143-145 рублей. Далее целью выступает уровень 170 рублей за акцию. Учитывая то, что торговых дней в этом году осталось очень мало, сложно сказать, сможет ли цена на акции закрыть год выше, или на отметке 145 рублей. Но в принципе это не так важно, если не в этом году, то уже в следующем данный уровень будет взят. После чего, в горизонте нескольких месяцев, рост может продолжиться и до отметки 170 рублей за акцию.