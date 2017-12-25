Мировая "Системы" и "Роснефти" - хорошая новость для МТС

АФК "Система", Башнефть и Роснефть объявили в пятницу, что достигли внесудебного соглашения, в рамках которого АФК "Система" выплатит Башнефти 100 млрд. руб., т. е. меньше присужденной судом суммы (136 млрд. руб. на покрытие убытков, якобы вызванных реорганизацией Башнефти в 2014 году), т. к., как заявил представитель Роснефти, назначенная судом сумма представляла риск банкротства АФК "Система", что предполагало бы длительные сроки получения выплат для Башнефти и Роснефти. Стороны договорились отозвать все встречные иски после осуществления платежа. Сбербанк и РФПИ помогут АФК "Система" получить финансирование для выплат. По данным РБК, РФПИ поможет привлечь около 40 млрд. руб. от необходимой суммы за счет продажи активов холдинга. Выплаты Башнефти должны состояться до 30 марта 2018 года.

Напомним, чистые финансовые обязательства АФК "Система" на конец 9М17 составили 129 млрд. руб. и у нее на счетах было около 20 млрд. руб. денежных средств. В 2016 году АФК "Система" получила около 36 млрд. руб. от своих дочерних обществ в форме дивидендов.

Наше мнение. Это хорошая новость для МТС, т. к. будет устранена неопределенность, оказывавшая давление на ее акции в этом году.

Что касается Башнефти, то выплата компенсации в 100 млрд. руб. составляет примерно $9,5 на акцию Башнефти, или более 40% от рыночной цены привилегированных акций (самого ликвидного класса акций). Тем не менее мы ожидаем, что реакция рынка будет сдержанной, т. к. неясно, получат ли акционеры Башнефти хотя бы часть этой суммы. Роснефть консолидирует Башнефть в своей финансовой отчетности и может забрать эту компенсацию себе либо в виде дивидендов, либо иным способом - например, взяв деньги у Башнефти в долг.