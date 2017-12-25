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Профессионалы ставят на инсайд, биткоин падает


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 22 декабря, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) опубликовала отчет трейдеров (Commitment of Traders – COT), который имеет разбивку на три группы трейдеров и включает в себя их открытые позиции по фьючерсу на биткоин на бирже CBOE в период с 11 по 19 декабря 2017 включительно.

Это первый отчет CFTC, который представляет интерес для криптотрейдеров. Он показывает настроения крупных и мелких спекулянтов к биткоину. 

Крупные спекулянты (Non-Commercial): за неделю восемнадцать трейдеров купили 828 контрактов фьючерсов на биткоин (1 контракт = 1 биткоину). В денежном выражении их объем составил приблизительно $14,4 млн. Девять трейдеров продали 2199 контрактов на $38,2 млн. Чистая короткая нетто-позиция составила 1371 контрактов («Long» минус «Short»). 

Столбец «Spreads» у спекулянтов означает количество контрактов, находящихся «в покрытии» (у одного трейдера одновременно открыты длинные и короткие позиции). Значение в этом столбце увеличивается во время неопределённости на рынке. 

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): на этой неделе эта группа трейдеров оказалась менее осведомленной и работала против крупных спекулянтов. За семь торговых дней они купили фьючерсов на биткоин в объеме 1857 контрактов, продали – 486 контрактов. Чистая длинная нетто-позиция составила 1371 контрактов. 

Хеджеры (Commercial): эта группа участников на валютном рынке всегда открывает позиции против крупных спекулянтов. В данном отчете по ним данные отсутствуют, поскольку они продают или покупают валюту не для того, чтобы заработать на спекуляциях, а для снижения рисков от ценовых колебаний и фиксации цен на сырье. У них нет надобности использовать фьючерс на криптовалюту, так как закупка сырья осуществляется за фиат. Может в ближайшее время они включат его в свои хедж-схемы.

Таблица
Таблица

Вывод: из первого отчета CFTC мы видим, что после запуска фьючерсов на биткоин на CBOE крупные спекулянты ставили на понижение курса биткоина, тогда как мелкие спекулянты – на его рост. По нетто-позиции продавцы доминируют. Открытый интерес (open interest) составил 2821 контракт – этот показатель отражает общее число открытых покупок и продаж на данном рынке. 

Углубленный анализ на одном отчете невозможно сделать, но уже сейчас виден настрой крупных спекулянтов к биткоину. Эти ребята умеют добывать инсайд, поэтому, когда по ним данные накопятся, их можно будет использовать для принятия торговых решений при среднесрочном и долгосрочном инвестировании. 

С 17 декабря биткоин подешевел к доллару на 46%, до $10700. На момент написания обзора на бирже Bitfinex он стоил $13461. Пара BTC/USD находится в фазе консолидации, которая может затянуться на один месяц. Полагаю, что нисходящая коррекция не завершилась и курс биткоина ещё снизится до $8800-$9000.

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