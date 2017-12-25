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"Газпром" выиграл у "Нафтогаза" в суде $2 млрд: отчасти позитивно для компании РФ


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
В пятницу Арбитражный суд Стокгольма решил, что Нафтогаз Украины должен выплатить Газпрому $2,0 млрд.

Согласно разъяснениям Коммерсанта, эта сумма представляет собой просроченную задолженность за поставки в конце 2013-го и во втором квартале 2014 года. Суд также постановил, что в 2018-2019 годах Нафтогаз должен закупать у Газпрома до 5 млрд. куб. м газа в год. 

Суд еще не принял решения по встречному иску Нафтогаза к Газпрому с требованием оплатить $16 млрд. в счет повышенной комиссионной платы за транзит газа и компенсации за якобы имеющие место недопоставки газа по транзитному договору. Ожидается, что решение будет вынесено к 28 февраля.

Новость отчасти позитивна для Газпрома: определенная судом сумма соответствует примерно $0,09 на акцию. Тем не менее мы не видим, что такое решение суда будет иметь реальные последствия или создаст прецедент. Что касается обязательств по закупке до 5 млрд. куб. м газа в год на условиях "бери или плати", то Украина уже закупает эти объемы у Газпрома обходным путем через реверсные поставки из Европы. Ей просто придется начать закупать газ напрямую, так что часть объемов, которые сейчас проводятся как поставки Газпрома в дальнее зарубежье, могут снова быть включены в графу поставок в ближнее зарубежье. 

Мы также не исключаем, что решение по компенсации за транзитные поставки в начале следующего года может быть вынесено в пользу Нафтогаза и, возможно, позволит полностью компенсировать присужденные в пятницу Газпрому $2 млрд.

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