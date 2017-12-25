Стратегический спутник: долгожданная стабилизация

В этом году ситуация более предсказуемая, и нынешняя благоприятная обстановка, вероятно, будет сохраняться. Мы рассчитываем на некоторую стабильность Федрезерва, восприятия рисков и даже санкционного режима (хотя здесь присутствуют определенные риски). В России принятие нового бюджетного правила существенно повлияет на рубль и ОФЗ, но вместе с тем суверенный кредитный рейтинг, по всей видимости, будет повышен как минимум один раз.

Глобальный валютный рынок и процентные ставки

Судя по всему, 2018 год начнется для рынка в условиях стабильного доллара и позитивного восприятия рискованных активов. Инвесторы хотят ясности относительно следующего правительства Германии, а также понимания того, изменятся ли с приходом нового руководителя планы Федрезерва в части ставок. Очевидного катализатора по паре EUR/USD нет, но мы рассчитываем на дальнейшее укрепление евро в 2018 году.

Глобальные рынки облигаций

Мы полагаем, что к концу следующего года доходность 10-летних казначейских облигаций США будет составлять около 2,75%, а спред между доходностью двух- и десятилетних бумаг продолжит сужаться. Мы не ожидаем существенного ухудшения настроя в отношении развивающихся рынков, поскольку спреды их суверенных облигаций сужались на протяжении всех трех циклов ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, наблюдавшихся в период с 1998 года.

Глобальный рынок акций

Надежды на осуществление в США более благоприятной для корпоративного сектора политики на первом этапе будут способствовать опережающему росту котировок американских акций, однако во второй половине года развивающиеся рынки, на наш взгляд, могут показаться более привлекательными с фундаментальной точки зрения.

Нефть

Мы полагаем, что цены на сорт Брент скорректируются и обретут фундаментальную стабильность вблизи $56/барр. на весьма пессимистичном фоне, обусловленном сезонным снижением спроса в первом квартале года. Как следствие, складские запасы углеводородного сырья в США начнут увеличиваться, оказывая давление на недельную динамику цен.

Золото

Федрезерв рассчитывает повысить ставку в следующем году три раза. В связи с этим мы считаем, что более высока вероятность снижения цен на золото в 1К18, нежели их роста, обусловленного неопределенностью. Еще один негативный момент для золота - новая налоговая реформа в США.

Российский рынок акций

Макроэкономические факторы указывают на вероятность переоценки локального рынка акций. Мы ожидаем, что стоимость акционерного капитала снизится вслед за упавшей доходностью облигаций, и это будет способствовать росту котировок. Мы отдаем предпочтение бумагам нефтегазовых компаний, на котировках которых должно благоприятно отразиться ослабление рубля.

Российские еврооблигации

Ключевое событие следующего года - президентские выборы в марте, после которых будет сформировано новое правительство и все внимание переключится на решение экономических вопросов. Велика вероятность как минимум одного повышения российского суверенного рейтинга: скорее всего, оно произойдет в 2П18 и приведет к сужению спредов на 20-30 б. п. вдоль всей кривой.

Российский валютный рынок и процентные ставки

Ближе к концу уходящего года ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 7,75%. Весьма возможно, этот шаг был продиктован опасениями, что первые месяцы 2018 года будут довольно сложными. По нашим прогнозам, в следующем году ЦБ понизит ставку в общей сложности на 100 б. п., а курс USD/RUB превысит 60.

Рублевые облигации

Если исчезнет угроза введения новых санкций, то доходность длинных ОФЗ снизится. Наклон кривой продолжит увеличиваться, и спред между однолетними и десятилетними бумагами вырастет с нынешних 60 б. п. примерно до 100 б. п.