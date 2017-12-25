В 2018 году на NYSE банки будут расти после повышения ставок, ритейл - на снижении налогов

На минувшей неделе индекс Dow 30 вырос на +0,4% - до 24754,06 пункта, и индекс S&P 500 увеличился на +0,3% - до 2683,34 пункта, так как ценные бумаги коммерческих банков росли после повышения ставок, компании части потребительского сектора увеличивались в цене после снижения налогов, инфраструктурные бумаги ждали выполнения инвестиционной программы.

Ожидания отсутствия новых доходов бюджета США в первое время после урезания налогов привели к тому, что доходность 10-летних трежерис выросла до 2,48%, пара евро/доллар росла до 1,1859, и цена золота увеличивалась, на момент написания, до $1274,16 за унцию. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $65,25 за баррель на фоне падения запасов в Америке.

Вопреки сдержанному росту инфляции, ценные бумаги JP Morgan (Nyse: JPM) покупали около $107,45 за акцию, потому что это первый по величине розничный банк США, лидер рынка, который профинансирует часть инфраструктурных проектов, имеет цену к чистым активам с премией только 9,5% по отношению к Сбербанку при большей разнице, как минимум, в масштабах бизнеса. Росту цен на акции крупнейшего транснационального кредитного учреждения в США в первой половине 2018 года будет способствовать увеличение потребительских расходов.

Что касается инфляции в США, то её не исключаемое ускорение ближе ко второй половине 2018 года окажет поддержку, в частности, сектору транспортных перевозок. Котировки United Continental (Nyse: UAL) получали поддержку около $67,25 за акцию по той причине, что эффективная ставка налога за 9 мес 2017 года превысила 35%, но каждый доллар акционерного капитала приносит 22,3 цента чистой прибыли, и это по-настоящему крупная компания с 89,7 тысячи сотрудников.

Несмотря на замедление роста заказов на товары длительного пользования, капитализация Caterpillar (Nyse: CAT) превышала $92 млрд, или $155,75, на ожиданиях выполнения в 2018 году плана привлечь в инфраструктуру США $1 трлн, на уверенности в крупных заказах на производство машин и оборудования по всему миру, на инерции от того, что за полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +49,4%, и участники рынка ждут дальнейшего роста, как в конце прошлого года было с Boeing (Nyse: BA).

В сфере макроэкономики, данные по заказам на товары длительного пользования показали рост на +1,3% вместо прогнозных +2,1% в месяц, и в начале будущего года возможна статистика по ускорению повышения спроса в этой категории товаров. Инфляция в США пока сдержанная (+0,1% в месяц по Core PCE), хотя рост потребительских расходов ускорился (до +0,6%, тогда как ожидалось лишь +0,5%). Закладки новых домов превысили прогноз (+733 тысячи домов в год, хотя прогнозировали замедление до 654 тысяч). Кстати, в следующем году, в том числе, по этой причине ждут роста бумаг производителей строительных материалов.

В 2018-м увеличение стоимости крупных международных компаний, цементирующих стабильность по всем секторам мощнейшей экономики мира, улучшит баланс рисков в пользу прироста стоимости той части предприятий, на которую можно опереться при инвестициях в инфраструктуру и репатриации капитала в Америку. Вложения в акции транснациональных компаний на известных и ликвидных площадках Nyse и Nasdaq нужно рассматривать как вариант вложения средств с горизонтом от полугода и более.