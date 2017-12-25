Рубль: налоги поддержали рынок

В пятницу оборот торгов в паре доллар/рубль на ММВБ повысился до 3.9 млрд долл., главным образом за счет увеличения объема сделок по контрактам с поставкой «сегодня». Экспортеры продолжали продавать иностранную валюту перед сегодняшней уплатой последних декабрьских налогов (НДС и НДПИ). Сразу после открытия сессии рубль укрепился до 58.2, прибавив 0.5% относительно уровня закрытия четверга, но в ходе дальнейших торгов частично растерял набранный рост, закрывшись на отметке 58.38 (+0.2%). Данные уровни являются самыми крепкими для рубля за последний месяц. За неделю на фоне притока иностранных инвестиций в ОФЗ и продажи валютной выручки экспортерами рубль подорожал примерно на 0.8%. Валюты других развивающихся стран в пятницу торговались разнонаправленно. Южноафриканский ранд (+1.1%) опять лидировал, в то время как мексиканское песо потеряло еще 1.5% на фоне разгоревшегося коррупционного скандала и слабой макроэкономической статистики. Бразильский реал также закрылся в отрицательной зоне (−0.9%).

Сегодня, как мы ожидаем, на большинстве рынков будет затишье в связи с началом рождественских каникул.