Рынок РФ будет безликвидным, доллар может резко окрепнуть

Рубль может продолжить укрепление в результате пика выплат по НДПИ, НДС, акцизам. Однако учитывая, что основные продажи долларов экспортерами прошли на прошлой неделе существенного укрепления не последует.

Вместе с тем, на прошлой неделе сильно расширился спред между ставкой Mosprime и валютным свопом, что говорит о спросе на доллары на локальном рынке. Ввиду этого, мы не исключаем резкого ослабления рубля после всех налоговых выплат.

Кроме того, инвесторы могут увеличить свои позиции в долларе перед длинными новогодними праздниками, чтобы застраховаться от политических рисков по России, например, ввода очередных санкций.