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Рынок РФ будет безликвидным, доллар может резко окрепнуть


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Российский рынок откроется нейтрально, и вся торговая сессия понедельника пройдет без волатильности из-за малой ликвидности в связи с празднованием Рождества в католических странах.

Рубль может продолжить укрепление в результате пика выплат по НДПИ, НДС, акцизам. Однако учитывая, что основные продажи долларов экспортерами прошли на прошлой неделе существенного укрепления не последует.

Вместе с тем, на прошлой неделе сильно расширился спред между ставкой Mosprime и валютным свопом, что говорит о спросе на доллары на локальном рынке. Ввиду этого, мы не исключаем резкого ослабления рубля после всех налоговых выплат.

Кроме того, инвесторы могут увеличить свои позиции в долларе перед длинными новогодними праздниками, чтобы застраховаться от политических рисков по России, например, ввода очередных санкций.

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