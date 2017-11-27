Рынок акций РФ и рубль начнут последнюю неделю года ростом

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,3-0,4% по индексу Мосбиржи, около отметки 2110 пунктов, ближайшими поддержками станут уровни 2100 и 2090, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2120 и 2140, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов не исключены попытки дальнейшего повышения индекса Мосбиржи в район 2120. Этому способствует тот факт, что фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов завершили пятничные торги недалеко от своих долгосрочных максимумов", - добавил он.

Рубль несколько отстал от роста нефтяных котировок, который наблюдался пять дней кряду, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Сегодня, в отсутствие внешних ориентиров (западные рынки празднуют Рождество, нефть не торгуется) пара доллар/рубль проведёт торги в узком диапазоне 58-58,5, а евро/рубль – в границах коридора 69-69,5. Сползание к нижним границам диапазонов вполне вероятно, но оттуда могут пойти активные покупки валюты со стороны ряда участников рынка", - добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,1%. Накануне рождественских праздников инвесторы почти не обратили внимания на хорошие новости по налоговой реформе и бюджету.

В понедельник, 25 декабря, американские биржи будут закрыты на Рождество. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи.

Работающие азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, шанхайский SSE Composite снижался на 0,6%.

Курс евро колебался на уровне 1,1863 доллара против 1,1849 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в пятницу вырос по основным индексам во главе с АФК "Система" AFKS. Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,46% - до 2102,94 пункта, индекс РТС – на 0,77%, до 1135,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 0,09 рубля - до 58,37 рубля, евро - на 0,18 рубля, до 69,23 рубля.