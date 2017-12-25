Тем не менее, в пятницу внешний фон сложился противоречивый, стоимость нефти Brent выросла на 0,5%, но индекс Dow Jones потерял 0,1%.

На этой неделе на российском фондовом рынке объемы торгов будут низкие, крупные трейдеры закроют многие позиции и не будут совершать сделок. Некоторая активность будет поддерживаться традиционным «предновогодним ралли», а также сообщениями о выдвижении новых интересных кандидатов для участия в президентских выборах. Мы полагаем, что в понедельник индекс РТС вырастет на 0,3-0,5%. Курсы доллара и евро упадут до 58,2 руб. и 69 руб. соответственно. Важных статданных, способных повлиять на динамику торгов, сегодня не ожидается.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги МТС и Системы, которые растут после частичного разрешения конфликта АФК «Система» с Роснефтью. Также интересными выглядят акции ФСК ЕЭС и НЛМК, цены которых пробивают локальные максимумы и могут продолжить краткосрочный восходящий тренд.