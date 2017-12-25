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Старт торгов ожидается ростом индекса Мосбиржи


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "КИТ Финанс Брокер"
 
Индекс МосБиржи поднялся на 0,4%, до 2102,9 пунктов, РТС на 0,7%, до 1135,7 пунктов. Нефтяные котировки в пятницу выросли на 1,4%.

В лидерах роста оказались акции группы АФК Система, которые выросли на 17,7% после встречи главы Роснефти Игоря Сечина с основным владельцем Системы - Владимиром Евтушенковым, в ожидании мирового соглашения между компаниями. Также выросли котировки дочерних компаний АФК Система, такие как Детский мир на 4,5% и МТС на 0,9%.

Котировки ЛСР продолжали рост на 3,1% после объявления, что компания выкупать акции и/или GDR в объёме до 1 млрд рублей для реализации программы мотивации топ-менеджмента. Выкуп планируется осуществить до конца января 2018 года, покупателем выступит одна из дочерних компаний группы. 

Одним из лидеров падения оказались акции QIWI, которые в моменте падали на 5,5% после двухнедельного роста. Рост котировок был обусловлен новостью: «Структура Открытие Холдинга купила ещё 9.77% акций класса В платёжной системы Qiwi, доведя долю до 21.73%».

Также хуже рынка оказались акции Мосэнерго (-3%), ММК (-2,1%), Протек (-1,6%).

Главным событием пятницы стало сообщение: «АФК Система заплатит 100 млрд рублей для урегулирования спора с Роснефтью». Роснефть и АФК Система достигли мирового соглашения, по условиям которого АФК Система согласилась выплатить 100 млрд рублей, сообщили в пятницу обе компании. Система должна выплатить эту сумму Башнефти до 30 марта 2018 года. Возмещение убытков Башнефти будет при содействии РФПИ и Сбербанка. Данная новость является позитивом для рынка, исходя из этого мы ожидаем роста акций АФК Система.

Цены на нефть продолжают расти на фоне заявления министра энергетики РФ: «Мировой рынок нефти достигнет баланса спроса и предложения во второй половине следующего года, однако в случае необходимости существует опция продления сделки по сокращению глобальной нефтедобычи и после 2018 года. Соглашение показало эффективность и позитивный эффект, оно подтверждает, что страны могут сотрудничать между собой при любых обстоятельствах, требующих координации». 

На фоне роста цен на нефть, рубль укрепился по отношению к доллару на 0,16%.

Старт торгов ожидаем ростом индекса Мосбиржи. 


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