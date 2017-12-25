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Пара доллар-рубль продолжит торговаться в диапазоне 58-59


Рынки
Антон Манаев
Антон Манаев
начальник управления торговых операций ИФ "Олма"
 
В пятницу наблюдался рост по индексу РТС. Так, акции ВТБ (VTBR) подорожали на 2,6%, ГМК Норникель (GMKN) – на 1,7%, Мосбиржи (MOEX) –на 1,1%, МТС (MTSS) – на 0,9%.

Тем временем подешевели обыкновенные акции Сбербанка (SBER, -1,0%)  и Магнита (MGNT, -0,6%). Можно выделить резкий рост котировок акций АФК Система (AFKS, +17,7%) на новостях о том, что президент хотел бы скорейшего решения спора между компанией  и НК «Роснефть». 

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 6,5%, Детского мира об. (DSKY) – на 4,5%, МРСК СК об. (MRKK) – на 4,3%, МРСК Центра об. (MRKC) – на 3,9%. ОАК об. (UNAC) – на 3,4%. 

Значения фондовых индексов США практически не изменились, фьючерсы торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы также закрылись небольшим понижением,  по азиатским индексам не наблюдается больших изменений. 

Сегодня в начале торгов возможно сохранение низкой активности на рынке акций – европейские торговые площадки в большинстве своем будут закрыты. Однако подписание мирового соглашения между АФК Система и НК «Роснефть», а также высокие цены на нефть марки Brent (выше 65$) позитивно скажется на открытии торгов на Московской Бирже. Фактическое закрепление постановления 1094-р в дивидендной политике холдинга «Россети» продолжит оказывать поддержку котировкам как головной компании, так и котировкам её дочек.

На валютном рынке, с позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение бокового движения в диапазоне 58,0 – 59,0 по паре доллар-рубль.

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