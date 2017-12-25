Пара доллар-рубль продолжит торговаться в диапазоне 58-59

Тем временем подешевели обыкновенные акции Сбербанка (SBER, -1,0%) и Магнита (MGNT, -0,6%). Можно выделить резкий рост котировок акций АФК Система (AFKS, +17,7%) на новостях о том, что президент хотел бы скорейшего решения спора между компанией и НК «Роснефть».

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 6,5%, Детского мира об. (DSKY) – на 4,5%, МРСК СК об. (MRKK) – на 4,3%, МРСК Центра об. (MRKC) – на 3,9%. ОАК об. (UNAC) – на 3,4%.

Значения фондовых индексов США практически не изменились, фьючерсы торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы также закрылись небольшим понижением, по азиатским индексам не наблюдается больших изменений.

Сегодня в начале торгов возможно сохранение низкой активности на рынке акций – европейские торговые площадки в большинстве своем будут закрыты. Однако подписание мирового соглашения между АФК Система и НК «Роснефть», а также высокие цены на нефть марки Brent (выше 65$) позитивно скажется на открытии торгов на Московской Бирже. Фактическое закрепление постановления 1094-р в дивидендной политике холдинга «Россети» продолжит оказывать поддержку котировкам как головной компании, так и котировкам её дочек.

На валютном рынке, с позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение бокового движения в диапазоне 58,0 – 59,0 по паре доллар-рубль.