Инвесторы не будут форсировать события на фоне отсутствия идей извне

Евро укрепился за неделю с $1,175 до $1,186. Пара USD/RUB снизилась за неделю с 58,80 до 58,38, а EUR/RUB поднялась с 69,17 до 69,23. Нефть Brent подорожала за неделю с $63,23 до $65,25. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2675,81 п. до 2683,34 п.

Последняя торговая неделя года будет небогатой на события. В понедельник почти все рынки закрыты, статистики будет минимум. К примеру, в Японии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов.

Во вторник не работают рынки Австралии, Новой Зеландии, Гонконга, почти всех европейских стран. В Северной Америке выходные продолжатся в Канаде. Япония в этот день опубликует статистику по инфляции, а также рынку труда. Выступит глава Банка Японии Х. Курода. В США в этот день опубликуют индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Затем выйдет индекс потребительской уверенности от Conference Board.

В среду также день без высокой активности. США публикуют данные по незавершённым сделкам по продаже недвижимости.

Четверг окажется более насыщенным днём. Япония поделится данными по промышленному производству, розничным продажам. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Затем выйдет индекс Чикаго PMI, отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России в этот день опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, а также уточнённую оценку ВВП.

В последний торговый день уходящего года в еврозоне отдельные страны опубликуют статистику по инфляции за декабрь. В США выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам. В России опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг.

В понедельник в Азии были открыты лишь рынки Китая, Японии и Тайваня. Низкие объёмы торгов и дефицит идей привели к лёгкому снижению индексов. Народный Банк Китая изъял из финансовой системы 120 млрд юаней. На Шанхайской фьючерсной бирже также снижались котировки стали, кокса на фоне падения спроса в зимний период. Рождество – это один из немногих дней в году, когда не проводятся даже электронные торги. Впрочем, даже если они проводились, то у нефти нет поводов для движений. В пятницу Baker Hughes сообщила, что за неделю число активных буровых в США не изменилось, оставшись на уровне 747 штук.

Российский рынок может начать новую неделю ростом. В минувшую пятницу главной новостью стало «мировое» соглашение между «Роснефтью» и «Системой». В целом это не улучшает инвестиционную привлекательность бумаг, так как для установления перемирия потребовалось вмешательство президента. Однако в краткосрочном плане это позволит рынку получить заряд позитива перед новогодними праздниками. С другой стороны, в понедельник могут распродавать бумаги металлургов на фоне падения спроса на сталь в Китае. В остальном, активность будет низкой. Впрочем, похожая картина сохранится и до конца недели.