Основным поводом к покупкам послужит динамика рынка энергоносителей, где в пятницу, на фоне статистики по буровой активности в Штатах, нефть марки Brent поднялась в район 65 долларов. Отметим, что по данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 0,1%.

Сегодня утром на торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение: японский Nikkei225 подтягивается на 0,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,5%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного открытия торгов на российских площадках, а отыгрыш роста цен на нефть позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 2100 пунктов. Отметим, что в дальнейшем российский рынок ляжет в дрейф у достигнутых значений, чему будет способствовать отсутствие новых поводов для направленного движения.

Главным фактором для консолидации станет празднование католического Рождества в Европе и США, где сегодня торги проводиться не будут. В сложившихся обстоятельствах наши игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений и знаться покупкой новогодних подарков для родных и близких, а не акций. В результате мы увидим снижение объемов торгов и волатильности в наших активах. При этом основное внимание инвесторов будет уделено динамике бумаг Системы, Детского мира и МТС, которые на фоне подписания мирового соглашения между Системой и Роснефтью могут открыться с «гэпом» вверх. Инвесторы будут пересматривать свое отношения к акциям с учетом снижения итоговых выплат со стороны АФК, а также вновь открывшуюся возможность размещения Детского мира.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней пятничного закрытия. При этом рубль еще в пятницу отыграл рост цен на нефть, а отсутствие торгов в Европе и США приведет к боковому движению основных мировых валют в течение всей сессии.