FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

Основным поводом к покупкам послужит динамика рынка энергоносителей, где в пятницу, на фоне статистики по буровой активности в Штатах, нефть марки Brent поднялась в район 65 долларов. Отметим, что по данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 0,1%.

Сегодня утром на торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение: японский Nikkei225 подтягивается на 0,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,5%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивного открытия торгов на российских площадках, а отыгрыш роста цен на нефть позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 2100 пунктов. Отметим, что в дальнейшем российский рынок ляжет в дрейф у достигнутых значений, чему будет способствовать отсутствие новых поводов для направленного движения.

Главным фактором для консолидации станет празднование католического Рождества в Европе и США, где сегодня торги проводиться не будут. В сложившихся обстоятельствах наши игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений и знаться покупкой новогодних подарков для родных и близких, а не акций. В результате мы увидим снижение объемов торгов и волатильности в наших активах. При этом основное внимание инвесторов будет уделено динамике бумаг Системы, Детского мира и МТС, которые на фоне подписания мирового соглашения между Системой и Роснефтью могут открыться с «гэпом» вверх. Инвесторы будут пересматривать свое отношения к акциям с учетом снижения итоговых выплат со стороны АФК, а также вновь открывшуюся возможность размещения Детского мира.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней пятничного закрытия. При этом рубль еще в пятницу отыграл рост цен на нефть, а отсутствие торгов в Европе и США приведет к боковому движению основных мировых валют в течение всей сессии.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ