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Тенанализ: "Транснефть"


Рынки
Силуэт
Алексей Гришин
технический аналитик ИФК "Солид"
 

Теханализ: "Транснефть" TRNFP

Бумага торгуется в боковике с сопротивлением на 225000 р. Более плотная зона сопротивления может быть в районе 210000 р. Два локальных минимума образуют наклонную поддержку. Вторая половина этого года проходит в узком боковике вокруг 180000 р. Если торги в этой форме продолжатся, то скоро цена встретится с наклонной поддержкой. Вполне возможен отскок или рост вдоль наклонной линии. Тогда может начать формироваться растущий канал с целью 200000 р. При прорыве 170000 р. вниз, снижение может дойти до 155000 – 160000 р.

График
График

На дневных графиках продолжается торговля в боковике вокруг 180000 р. Есть непродолжительные трендовые движения. Сейчас просматривается понижающийся канал от сопротивления в районе 187000 р., но цена уже подошла к зоне поддержки в районе 171000 – 173000 р. Скорее всего, с поддержкой в этой зоне цена и выйдет из формы канала. 

График
График

Учитывая длительное движение в боковой форме, можно рассматривать открытие позиций от границ бокового диапазона в соответствующую сторону.    Длинные позиции – от 172000 – 173000 р., короткие позиции от 187000 – 189000 р.

График
График

Торговая идея: ГМК "Норильский никель" GMKN

Полугодовой растущий тренд дошел до 12000 р. Коррекционное снижение пробивает трендовую линию. От поддержки на 10000 р. идет отскок до 10800 р. Этот уровень проявлялся осенью текущего года. Сейчас здесь наблюдается сопротивление. В середине месяца бумагу поджимали к уровню, но в четверг на прошлой неделе медведи попробовали сделать откат. Цена снизилась только до 10500 р. – локальная поддержка середины месяца. Быки сразу и полностью выкупили откат. Это говорит об их намерениях пойти на пробой сопротивления. Поскольку сопротивление располагается на сильном уровне, то успешный прорыв его повлечет за собой хорошее движение. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов. 

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 10860 р.,

2. Тейк-профит: зона 11300 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 10560 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 10600 р.

График
График

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