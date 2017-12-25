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Мнения аналитиков

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При скудном внешнем фоне активность инвесторов будет невысокой


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному.

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent после данных отраслевой статистики, указавшей на незначительное изменение буровой активности в США, поднялись выше отметки в $65 за баррель. 

Основные фондовые площадки в Европе и США сегодня закрыты в связи с нерабочим днем. Ключевые азиатские фондовые индикаторы большей частью показывают слабую позитивную динамику. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь. Однако при скудном внешнем фоне активность инвесторов из-за «длинных» выходных в Европе и США, связанных с празднованием западного Рождества, будет, скорее всего, невысокой.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на 45% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,15%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций фармацевтической компании GlaxoSmithKline (-1,4%), табачной компании BAT (-0,9%) и банков Barclays (-1,2%), HSBC (-0,6%). В составе французского индекса CAC (-0,39%) падением выделились акции Unibail-Rodamco (-1,8%) и Kering (-1,3%). Немецкий DAX (-0,28%) тоже снизился на фоне падения котировок акций банков Deutsche Bank (-1,2%) и Commerzbank (-0,9%).

Фондовый рынок США в пятницу понес небольшие потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,11%, а понижением в нем отметились акции банка Goldman Sachs (-0,8%) и NIKE (-2,3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ снизился на 0,08%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,05%) тоже слегка понизился при оборотах торгов примерно на четверть ниже среднемесячных. При этом просадкой в его отраслевом спектре отметился индекс сектора «Здравоохранение» (-0,3%), в котором упало в цене 60% акций.

Рынок акций РФ в пятницу прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 0,46% при оборотах торгов на треть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Норникеля (+1,7%) и Новатэка (+1,4%). Сдержало повышение индекса МосБиржи снижение обыкновенных акций Сбербанка (-1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,77%) вырос больше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить встречу президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы.

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