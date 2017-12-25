При скудном внешнем фоне активность инвесторов будет невысокой

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent после данных отраслевой статистики, указавшей на незначительное изменение буровой активности в США, поднялись выше отметки в $65 за баррель.

Основные фондовые площадки в Европе и США сегодня закрыты в связи с нерабочим днем. Ключевые азиатские фондовые индикаторы большей частью показывают слабую позитивную динамику. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь. Однако при скудном внешнем фоне активность инвесторов из-за «длинных» выходных в Европе и США, связанных с празднованием западного Рождества, будет, скорее всего, невысокой.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на 45% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 0,15%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций фармацевтической компании GlaxoSmithKline (-1,4%), табачной компании BAT (-0,9%) и банков Barclays (-1,2%), HSBC (-0,6%). В составе французского индекса CAC (-0,39%) падением выделились акции Unibail-Rodamco (-1,8%) и Kering (-1,3%). Немецкий DAX (-0,28%) тоже снизился на фоне падения котировок акций банков Deutsche Bank (-1,2%) и Commerzbank (-0,9%).

Фондовый рынок США в пятницу понес небольшие потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,11%, а понижением в нем отметились акции банка Goldman Sachs (-0,8%) и NIKE (-2,3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ снизился на 0,08%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,05%) тоже слегка понизился при оборотах торгов примерно на четверть ниже среднемесячных. При этом просадкой в его отраслевом спектре отметился индекс сектора «Здравоохранение» (-0,3%), в котором упало в цене 60% акций.

Рынок акций РФ в пятницу прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 0,46% при оборотах торгов на треть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Норникеля (+1,7%) и Новатэка (+1,4%). Сдержало повышение индекса МосБиржи снижение обыкновенных акций Сбербанка (-1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,77%) вырос больше индекса МосБиржи на фоне небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить встречу президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы.