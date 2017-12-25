FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В среднесрочной перспективе рубль может укрепиться до 57-56 за доллар


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские индексы по итогам прошедшей торговой сессии закрылись вблизи нулевых отметок на фоне подписания Трампом законопроекта о налоговой реформе и одобрения Палатой представителей временного бюджета для финансирования правительственных структур.

Сегодня биржи США и Европы будут закрыты в связи с рождественскими праздниками, также не будут работать фондовые площадки Австралии и Гонконга.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,6%, закрывшись на отметке $65,03 на фоне заявлений главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что благодаря соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ профицит мировых запасов "черного золота"  сократился до 140 миллионов баррелей. Позже чиновник сообщил, что очередная встреча Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января.

В свою очередь поддержку нефтяным ценам оказали вышедшие данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где число нефтяных буровых осталось без изменения по отношению к прошлой неделе оставшись на уровне 747 единиц.

Однако, по мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch, несмотря на осторожность американских сланцевиков, которые в настоящий момент не спешат наращивать добычу, в долгосрочной перспективе на фоне высоких цен добыча может вырасти, и уже в период 2018-2022 года экспорт нефти из США и Канады будет составлять порядка 3.8 млн. баррелей в сутки.

На данном этапе локальными поддержками Brent выступают отметки $64,30 и $63,5, сопротивление расположено на $65,80. В свою очередь закрепление над $65,50 дает шансы на продолжение роста в район сильного сопротивления$69,50.   

Индекс МосБиржи в пятницу закрылся на отметке 2102,94п., прибавив 0,46%. В текущей ситуации поддержки расположены на уровне 2100п-2083п.  Локальным сопротивлением выступает отметка 2110п., закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 114000п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены на 115300п. и 116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,23%, закрывшись на отметке 58,37 за один американский доллар, на фоне налогового периода и продолжающегося роста цен на энергоносители.

В текущей ситуации сопротивлением выступает уровень 58,40-58,50, локальная поддержка расположена на отметке 58. В целом у национальной валюты сейчас появился шанс в среднесрочной перспективе протестировать отметки 57 и 56 за один американский доллар.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ