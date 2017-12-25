В среднесрочной перспективе рубль может укрепиться до 57-56 за доллар

Сегодня биржи США и Европы будут закрыты в связи с рождественскими праздниками, также не будут работать фондовые площадки Австралии и Гонконга.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,6%, закрывшись на отметке $65,03 на фоне заявлений главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что благодаря соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ профицит мировых запасов "черного золота" сократился до 140 миллионов баррелей. Позже чиновник сообщил, что очередная встреча Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января.

В свою очередь поддержку нефтяным ценам оказали вышедшие данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где число нефтяных буровых осталось без изменения по отношению к прошлой неделе оставшись на уровне 747 единиц.

Однако, по мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch, несмотря на осторожность американских сланцевиков, которые в настоящий момент не спешат наращивать добычу, в долгосрочной перспективе на фоне высоких цен добыча может вырасти, и уже в период 2018-2022 года экспорт нефти из США и Канады будет составлять порядка 3.8 млн. баррелей в сутки.

На данном этапе локальными поддержками Brent выступают отметки $64,30 и $63,5, сопротивление расположено на $65,80. В свою очередь закрепление над $65,50 дает шансы на продолжение роста в район сильного сопротивления$69,50.

Индекс МосБиржи в пятницу закрылся на отметке 2102,94п., прибавив 0,46%. В текущей ситуации поддержки расположены на уровне 2100п-2083п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2110п., закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 114000п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены на 115300п. и 116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,23%, закрывшись на отметке 58,37 за один американский доллар, на фоне налогового периода и продолжающегося роста цен на энергоносители.

В текущей ситуации сопротивлением выступает уровень 58,40-58,50, локальная поддержка расположена на отметке 58. В целом у национальной валюты сейчас появился шанс в среднесрочной перспективе протестировать отметки 57 и 56 за один американский доллар.