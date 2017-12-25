Локальный фондовый рынок имеет причины для позитивного открытия

Ближайшими поддержками станут уровни 2100, 2090 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2120, 2140 п.

После умеренно позитивного старта торгов не исключены попытки дальнейшего повышения индекса МосБиржи в район 2120 п. Этому способствует тот факт, что фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов завершили пятничные торги недалеко от своих долгосрочных максимумов.

Во второй половине дня локальный рынок, скорее всего, перейдет в состояние безыдейной консолидации в условиях минимальной активности нерезидентов и отсутствия любых значимых внешних сигналов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи подрос на 0,46%. Долларовый индекс РТС прибавил 0,77%. Таким образом, локальный рынок акций сумел прервать свое устойчивое нисходящее движение, которое развивалось на протяжении пяти предыдущих торговых дней. Добавим, что участники российских торгов в очередной раз проигнорировали значимые внешние сигналы. На этот раз на российском рынке возобладал оптимизм в противовес умеренно негативному состоянию внешнего фона.

Суммарные обороты торов на Московской бирже в последний торговый день недели оказались невелики. Это было в значительной мере связано с пониженной активностью нерезидентов в преддверии наступления Рождества. По этой же причине многие мировые биржи сегодня будут закрыты, а участники локальных торгов окажутся лишены привычных внешних ориентиров. И все же российский рынок имеет предпосылки для позитивного открытия. С утра он доложен будет отыграть пятничное вечернее улучшение настроений на рынке углеводородного сырья. Фьючерсы на нефть сорта Brent сделали нам отличный рождественский подарок, закрывшись выше значимого уровня $65 за баррель.

К завершению пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 12,6 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным и важным внутридневным событием на локальном рынке стало взаимосвязанное повышение стоимости акций АФК Система (AFKS RM, +17,73%), МТС (MTSS RM, +0,89%) и Детский Мир (DSKY RM, +4,50%). Эта тенденция была связана с известием о том, что АФК «Система» подписала мировое соглашение с НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республикой Башкортостан. По его условиям АФК «Система» обязуется выплатить АНК «Башнефть» 100 млрд руб. в срок до 30 марта 2018 года. После выполнения этого условия участники судебного спора по поводу реорганизации «Башнефти» обязуются отказаться от взаимных претензий.

Таким образом, компания АФК Система может урегулировать затянувшуюся судебную тяжбу с существенными, но не фатальными для себя потерями. Скорее всего, она продолжит свое существование в нынешнем виде с имеющимися активами. Вероятность добровольно-принудительной смены контролирующего акционера МТС и «Детского мира» существенно уменьшилась.

Акции Башнефть-ао (BANE RM, +2,01%), Башнефть-ап (BANEP RM, +0,23%) отреагировали на новость по поводу примирения эмитента и НК Роснефть (ROSN RM, -0,02%) с компанией АФК «Система» неравномерным приростом. Между тем, предстоящая выплата 100 млрд руб. в пользу «Башнефти» существенно улучшит финансовые показатели нефтяной компании в следующем году. Для сравнения, ее чистая прибыль по МСФО за 2016 год составила порядка 52 млрд. руб., то есть оказалась почти в 2 раза меньше указанной суммы. Поэтому акции «Башнефти», скорее всего, получат мощный стимул для повышения курсовой стоимости до конца первого квартала 2018 года.

Акции Алроса (ALRS RM, +1,21%) пользовались повышенным спросом на фоне выхода ряда значимых корпоративных новостей эмитента. Так, стало известно, что наблюдательный совет алмазодобывающей компании скоро рассмотрит давно назревший вопрос о продаже газовых активов. Кроме того, «Алроса» заявила о планах возобновления добычи на аварийном руднике «Мир». Еще совсем недавно такая возможность ставилась под сомнение. Добавим, что неожиданное выпадение плановых объемов добычи алмазов, связанное с остановкой рудника «Мир», стимулирует добывающую компанию к реальному повышению эффективности. Это, в свою очередь, должно оказать соответствующий позитивный эффект уже в среднесрочной перспективе.

Стоит отметить еще одну важную корпоративную новость, вышедшую под занавес пятничных торгов в России. Стокгольмский арбитраж досрочно вынес решение по судебному спору между ПАО «Газпром» (GAZP RM, +0,55%) и НАК «Нафтогаз Украины». Обе стороны процесса поспешили заявить о позитивном для себя исходе разбирательства. По нашему мнению, результаты этого дела можно оценить как компромиссные.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0,97%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0,16%), Магнит (MGNТ RM, -0,62%), ММК (MAGN RM, -2,12%), Распадская (RASP RM, -0,63%).

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это связано с тем, что многие мировые биржи сегодня буду закрыты по причине празднования рождества. И все же локальный фондовый рынок имеет причины для позитивного открытия. Во-первых, этому способствует существенное пятничное повышение стоимости фьючерсов на нефть. Кроме того, контракты на российские фондовые индексы МосБиржи и РТС завершили пятничную вечернюю торговую сессию с весомым приростом порядка 0,5%.



