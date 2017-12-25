Торговля по рублевым парам сохранится в ограниченных диапазонах

Курс доллара снизился на 0,15%, до 58,37 руб., курс евро – на 0,26%, до 69,22 руб. За две недели рубль подорожал к доллару США на 1,4%, до 58,37 руб. за «американца», к евро – на 0,73%, до 69,22 руб. за евро.

Российская валюта черпает силы от налогового периода, дорожающей нефти и высокого спроса на ОФЗ. Перед выходными курс доллара снижался до 58,19 руб., курс евро – до 68,93 руб. Несмотря на снижение активности участников рынка в преддверии рождественских праздников, на Московской бирже объемы сохранились на среднем уровне.

Пик налогового периода приходится на 25 декабря. Баррель Brent подорожал до $65,01. Нефтяные цены поддержал комментариями глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он заявил в пятницу, что за счет соглашения ОПЕК+ к концу 2017 года удалось сократить переизбыток запасов нефти в мире в два раза, до 140 млн баррелей.

В понедельник, 25 декабря, биржи США, Великобритании, Европы и ряда азиатских стран закрыты в связи с празднованием Рождества. Из-за праздника торги на Московской бирже будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY).

Учитывая, что сегодня закрыты валютный рынок форекс и рынок нефти, то можно предположить, что движение рублёвых пар будет идти в ограниченных диапазонах. Для пары доллар/рубль торговый диапазон составляет 58,10 – 58,55 руб., пара евро/рубль проведет день в границах 68,95 – 69,70 руб.