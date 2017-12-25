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Нефть уходит на каникулы


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть в пятницу неплохо выросли, но в ближайшие пару дней от сырьевого рынка не стоит ждать какой-либо активности.

Баррель Brent закончил неделю около $65,25, что смотрится отличным «бычьим» результатом. В понедельник торги основными сырьевыми активами не производятся: в католическом мире каникулы по случаю Рождества. Оставшееся до Нового года время сектор нефти, вероятно, проведет вверху своего среднесрочного диапазона $63,33-$65,70. Формирование нового торгового коридора начнется уже в январе. 

Пятничная статистика от Baker Hughes ничьего внимания не привлекла. Общее число буровых установок в США за неделю к 22 декабря выросло на 1 единицу и составило 931 шт., при этом численность нефтяных вышек никак не изменилась, а количество газовых буровых расширилось на 1 шт. 

Если в конце 2017-го есть определенные признаки сдержанности в работе американских сланцевых компаний, то на 2018-й их переносить точно не стоит. Высокие цены на энергоносители являются не только перспективным ориентиром для производителей сырья, но и привлекают все больше хеджеров. Это будет толкать производство сланцевой нефти вверх, что окажет на сырьевые цены впоследствии дополнительное давление. 

На этой неделе данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США выйдут с опозданием на один день - в среду и четверг соответственно. На прошлой неделе официальный взгляд Минэнерго подтвердил снижение запасов черного золота на 6,5 млн баррелей при одновременном росте запасов бензина и дистиллятов. Есть вероятность, что свежая статистика будет более спокойной, снижение нефтяных запасов притормозится и окажется на уровне 1-2 млн баррелей.

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