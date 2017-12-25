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Мировая "Роснефти" и АФК, нефть и праздники должны оздоровить ситуацию на рынках


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
Прошедшая неделя прошла под знаком коррекции, на текущей неделе надеемся на оздоровление ситуации.

Заключение мирового соглашения между Роснефтью и АФК Системой, высокие цены на нефть, уход западных инвесторов на праздники должны оздоровить ситуацию. На прошлой неделе «медведям» не удалось закрепить индекс ММВБ ниже отметки 2100 пунктов, хотя в четверг они для этого приложили максимум усилий.

В пятницу фондовый рынок США закрылся небольшим понижением. У инвесторов было мало причин, чтобы продолжать толкать котировки акций вверх в преддверии праздничной недели, особенно учитывая, что главные индексы находятся около рекордных максимумов и продемонстрировали рост по итогам недели в пятый раз подряд. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи. Большинство европейских бирж будут закрыты еще и 26 декабря.

По итогам пятницы индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,11% и завершил торги на отметке 24754,06 пункта. S&P 500 сбросил по итогам торгов 0,05% - до 2683,34 пункта. Nasdaq Composite просел на 0,08% - до 6959,96 пункта. Все три индекса завершили торги в пределах 1 процентного пункта от рекордных максимумов. За неделю DowJonesIndustrialAverage повысился на 0,4%, а S&P 500 и NasdaqComposite прибавили по 0,3%. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали рост по итогам недели в пятый раз подряд. Объем торгов в пятницу был низким.

Дональд Трамп в пятницу подписал одобренный Конгрессом законопроект о реформе налогообложения. Фондовый рынок Испании отреагировал снижением на результаты парламентских выборов в Каталонии, где победу одержали сепаратистские силы. 

Natixis Investment Managers провела опрос среди институциональных инвесторов в разных странах мира по прогнозам на следующий год. Институциональные инвесторы ожидают увеличения волатильности. 72% респондентов удивлены таким продолжительным периодом низкой волатильности и не ожидают сохранения такого порядка вещей в 2018 году. 78% ожидают повышения волатильности на фондовом рынке, а 70% ожидают увеличения волатильности на облигационном рынке. Инвесторы также опасаются пузырей. 30% респондентов считают, что на фондовом рынке пузырь, а 42% считают, что пузырь на облигационном рынке. 71% говорят, что как институциональные, так и частные инвесторы берут слишком большой риск в целях увеличения доходности.

В качестве главнейших рисков респонденты назвали геополитические проблемы (такие как Северная Корея и нестабильность в Евросоюзе). Далее в списке следуют пузыри на рынке и рост процентных ставок. Опрошенные институциональные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение активному управлению: 76% респондентов считают, что 2018 год будет более благоприятным для активного управления, чем для пассивного.

Что касается прогнозов по секторам на 2018 год, респонденты считают, что динамику выше общерыночной в 2018 году продемонстрируют секторы информационных технологий (45% опрошенных), здравоохранения (44% опрошенных), обороны и аэрокосмонавтики (43% опрошенных). Институциональные инвесторы также ожидают, что в следующем году будет увеличение инвесторского интереса к нетрадиционным активам, в том числе к прямым инвестициям, частному долгу, недвижимости и инфраструктуре.

По нефти есть хорошие новости. Goldman Sachs дал более оптимистичный прогноз по темпам перебалансировки нефтяного рынка, чем многие другие эксперты и инвестбанки, и даже сама ОПЕК. Аналитики GoldmanSachs ожидают, что навес на мировом рынке нефти будет убран к середине 2018 года, что приведет к приближению выхода ОПЕК из договора о сокращении добычи, который истекает в конце 2018 года.

«В ноябре перебалансировка на нефтяном рынке продолжалась», благодаря ряду факторов, в том числе чрезвычайно сильному росту спроса на нефть, цитирует Bloomberg заметку аналитиков GoldmanSachs. «Мировые запасы придут в равновесие к середине 2018 года, а за этим последует постепенный выход из соглашения о сокращении добычи», – отмечают аналитики GoldmanSachs. На прошлой неделе в месячном отчете по нефтяному рынку (OMR) ОПЕК сообщила, что ожидает прихода равновесия на нефтяной рынок к концу 2018 года.

Всего за два дня до того, как ОПЕК и союзники согласились продлить действие соглашения о сокращении добычи до конца 2018 года, аналитики GoldmanSachs говорили, что заключения сделки может не произойти. Но сразу после того, как ОПЕК объявила о продлении соглашения, GoldmanSachs повысил прогнозы по ценам на нефть на 2018 год до $62 с $58 за баррель для Brent и до $57,50 с $55 за баррель для WTI.

GoldmanSachs по-прежнему считает, что участники соглашения могут выйти из него раньше оговоренного срока, и сохраняет прогноз по Brent на 2018 год на уровне $62 за баррель. GoldmanSachs – один из главных «быков» по нефти среди крупных инвестбанков. Аналитики JPMorgan тоже настроены по-бычьи, отмечая «сильные фундаментальные факторы и движение рынка в сторону равновесия».

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