Мировая "Роснефти" и АФК, нефть и праздники должны оздоровить ситуацию на рынках

Заключение мирового соглашения между Роснефтью и АФК Системой, высокие цены на нефть, уход западных инвесторов на праздники должны оздоровить ситуацию. На прошлой неделе «медведям» не удалось закрепить индекс ММВБ ниже отметки 2100 пунктов, хотя в четверг они для этого приложили максимум усилий.

В пятницу фондовый рынок США закрылся небольшим понижением. У инвесторов было мало причин, чтобы продолжать толкать котировки акций вверх в преддверии праздничной недели, особенно учитывая, что главные индексы находятся около рекордных максимумов и продемонстрировали рост по итогам недели в пятый раз подряд. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи. Большинство европейских бирж будут закрыты еще и 26 декабря.

По итогам пятницы индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,11% и завершил торги на отметке 24754,06 пункта. S&P 500 сбросил по итогам торгов 0,05% - до 2683,34 пункта. Nasdaq Composite просел на 0,08% - до 6959,96 пункта. Все три индекса завершили торги в пределах 1 процентного пункта от рекордных максимумов. За неделю DowJonesIndustrialAverage повысился на 0,4%, а S&P 500 и NasdaqComposite прибавили по 0,3%. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали рост по итогам недели в пятый раз подряд. Объем торгов в пятницу был низким.

Дональд Трамп в пятницу подписал одобренный Конгрессом законопроект о реформе налогообложения. Фондовый рынок Испании отреагировал снижением на результаты парламентских выборов в Каталонии, где победу одержали сепаратистские силы.

Natixis Investment Managers провела опрос среди институциональных инвесторов в разных странах мира по прогнозам на следующий год. Институциональные инвесторы ожидают увеличения волатильности. 72% респондентов удивлены таким продолжительным периодом низкой волатильности и не ожидают сохранения такого порядка вещей в 2018 году. 78% ожидают повышения волатильности на фондовом рынке, а 70% ожидают увеличения волатильности на облигационном рынке. Инвесторы также опасаются пузырей. 30% респондентов считают, что на фондовом рынке пузырь, а 42% считают, что пузырь на облигационном рынке. 71% говорят, что как институциональные, так и частные инвесторы берут слишком большой риск в целях увеличения доходности.

В качестве главнейших рисков респонденты назвали геополитические проблемы (такие как Северная Корея и нестабильность в Евросоюзе). Далее в списке следуют пузыри на рынке и рост процентных ставок. Опрошенные институциональные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение активному управлению: 76% респондентов считают, что 2018 год будет более благоприятным для активного управления, чем для пассивного.

Что касается прогнозов по секторам на 2018 год, респонденты считают, что динамику выше общерыночной в 2018 году продемонстрируют секторы информационных технологий (45% опрошенных), здравоохранения (44% опрошенных), обороны и аэрокосмонавтики (43% опрошенных). Институциональные инвесторы также ожидают, что в следующем году будет увеличение инвесторского интереса к нетрадиционным активам, в том числе к прямым инвестициям, частному долгу, недвижимости и инфраструктуре.

По нефти есть хорошие новости. Goldman Sachs дал более оптимистичный прогноз по темпам перебалансировки нефтяного рынка, чем многие другие эксперты и инвестбанки, и даже сама ОПЕК. Аналитики GoldmanSachs ожидают, что навес на мировом рынке нефти будет убран к середине 2018 года, что приведет к приближению выхода ОПЕК из договора о сокращении добычи, который истекает в конце 2018 года.

«В ноябре перебалансировка на нефтяном рынке продолжалась», благодаря ряду факторов, в том числе чрезвычайно сильному росту спроса на нефть, цитирует Bloomberg заметку аналитиков GoldmanSachs. «Мировые запасы придут в равновесие к середине 2018 года, а за этим последует постепенный выход из соглашения о сокращении добычи», – отмечают аналитики GoldmanSachs. На прошлой неделе в месячном отчете по нефтяному рынку (OMR) ОПЕК сообщила, что ожидает прихода равновесия на нефтяной рынок к концу 2018 года.

Всего за два дня до того, как ОПЕК и союзники согласились продлить действие соглашения о сокращении добычи до конца 2018 года, аналитики GoldmanSachs говорили, что заключения сделки может не произойти. Но сразу после того, как ОПЕК объявила о продлении соглашения, GoldmanSachs повысил прогнозы по ценам на нефть на 2018 год до $62 с $58 за баррель для Brent и до $57,50 с $55 за баррель для WTI.

GoldmanSachs по-прежнему считает, что участники соглашения могут выйти из него раньше оговоренного срока, и сохраняет прогноз по Brent на 2018 год на уровне $62 за баррель. GoldmanSachs – один из главных «быков» по нефти среди крупных инвестбанков. Аналитики JPMorgan тоже настроены по-бычьи, отмечая «сильные фундаментальные факторы и движение рынка в сторону равновесия».