FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль демонстрирует устойчивость


Рынки / Валюта
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе не демонстрировал единой динамики. Ослабев в начале периода, он все же укрепился к его завершению и вышел на максимумы с 20-х чисел ноября.

Дорогая нефть продолжила поддерживать российскую валюту в периоды давления рублевых медведей. Налоговый период декабря и словесные интервенции высокопоставленных лиц также оказывали поддержку рублю.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 50 копеек, а евро - на 10 копеек. 

Рубль держит уверенные позиции

Начало недели сопровождалось попытками роста курса рубля к основным резервным валютам. Рынок нефти подрастал, отыгрывая снижение числа действующих буровых установок в США за неделю и новости о затянувшуюся паузу в работе трубопровода Forties в Северном море. Этот трубопровод в Великобритании обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. 

Новости из Нигерии также поддерживали мировые нефтяные цены. Нигерийский профсоюз работников нефтяной промышленности начал забастовку после провала переговоров с государственными органами, что потенциально может привести к спаду добычи в стране, а также сокращению объема экспорта.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,8 миллиона. При этом, добыча нефти в стране за неделю выросла лишь на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день. Эти показатели также помогли нефти и рублю расти.

Кроме того, поддержка рублю приходила от словесных интервенций. Минфин РФ не намерен корректировать планы по бюджету и внешним заимствованиям из-за угрозы ужесточения санкций США и не планирует размещать суверенные евробонды до февраля 2018 года, заявил глава министерства Антон Силуанов. Таким образом, ограниченное предложение государственных ценных бумаг поможет сохранить спрос на них и поддержит курс рубля. 

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал разовой волатильностью падение показателя промышленного производства в России в ноябре на 3,6% в годовом исчислении. Зависимость реального курса рубля от волатильности нефтяных цен резко снизилась, он становится устойчивым, заявил глава МЭР.

Оценки санкционных рисков также были вполне оптимистичны. Власти США, скорее всего, не запретят инвесторам владеть ранее приобретенными суверенными облигациями РФ, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Заявление президента РФ Владимира Путина о планируемом уже в следующем году выпуске специальных облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ не сказалось на курсовой динамике рубля, поскольку пока сложно оценить приток валюты в страну, тем более, что она будет абсорбирована выпускаемыми ценными бумагами и не пойдет на валютный рынок, отмечают эксперты. 

Пик налогового периода (22 и 25 декабря) повысил спрос на рублевую ликвидность, поскольку потребует более 500 миллиардов рублей, оценили эксперты.

Прогнозы

Ожидания остаются также вполне позитивными для рубля. Инфляционный фон в РФ в 2018 году будет главнее темпов снижения ключевой ставки ЦБ, считает глава Сбербанка Герман Греф. Если об этом говорит банкир, которому выгодны низкие ставки, то общая осторожность в вопросе контроля за инфляцией вселяет надежду и обеспечивает поддержку рублю.

Кроме того, поддержка рублю продолжит поступать от carry trade. Минфин РФ в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45 миллиардов рублей при совокупном спросе в 132 миллиарда. Интерес к рублевым долговым бумагам сохраняется.

Впрочем, окончание года может пройти под знаком некоторого умеренного ослабления рубля, поскольку перед длинными новогодними выходными в России некоторые игроки захотят уйти в валюту для понижения рисков. Однако вряд ли доллар на этой волне дотянется до 60 рублей и таким образом рубль против валюты США все же вырастет в 2017-м.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ