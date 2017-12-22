Рубль демонстрирует устойчивость

Дорогая нефть продолжила поддерживать российскую валюту в периоды давления рублевых медведей. Налоговый период декабря и словесные интервенции высокопоставленных лиц также оказывали поддержку рублю.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 50 копеек, а евро - на 10 копеек.

Рубль держит уверенные позиции

Начало недели сопровождалось попытками роста курса рубля к основным резервным валютам. Рынок нефти подрастал, отыгрывая снижение числа действующих буровых установок в США за неделю и новости о затянувшуюся паузу в работе трубопровода Forties в Северном море. Этот трубопровод в Великобритании обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Новости из Нигерии также поддерживали мировые нефтяные цены. Нигерийский профсоюз работников нефтяной промышленности начал забастовку после провала переговоров с государственными органами, что потенциально может привести к спаду добычи в стране, а также сокращению объема экспорта.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения только на 3,8 миллиона. При этом, добыча нефти в стране за неделю выросла лишь на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день. Эти показатели также помогли нефти и рублю расти.

Кроме того, поддержка рублю приходила от словесных интервенций. Минфин РФ не намерен корректировать планы по бюджету и внешним заимствованиям из-за угрозы ужесточения санкций США и не планирует размещать суверенные евробонды до февраля 2018 года, заявил глава министерства Антон Силуанов. Таким образом, ограниченное предложение государственных ценных бумаг поможет сохранить спрос на них и поддержит курс рубля.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал разовой волатильностью падение показателя промышленного производства в России в ноябре на 3,6% в годовом исчислении. Зависимость реального курса рубля от волатильности нефтяных цен резко снизилась, он становится устойчивым, заявил глава МЭР.

Оценки санкционных рисков также были вполне оптимистичны. Власти США, скорее всего, не запретят инвесторам владеть ранее приобретенными суверенными облигациями РФ, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Заявление президента РФ Владимира Путина о планируемом уже в следующем году выпуске специальных облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ не сказалось на курсовой динамике рубля, поскольку пока сложно оценить приток валюты в страну, тем более, что она будет абсорбирована выпускаемыми ценными бумагами и не пойдет на валютный рынок, отмечают эксперты.

Пик налогового периода (22 и 25 декабря) повысил спрос на рублевую ликвидность, поскольку потребует более 500 миллиардов рублей, оценили эксперты.

Прогнозы

Ожидания остаются также вполне позитивными для рубля. Инфляционный фон в РФ в 2018 году будет главнее темпов снижения ключевой ставки ЦБ, считает глава Сбербанка Герман Греф. Если об этом говорит банкир, которому выгодны низкие ставки, то общая осторожность в вопросе контроля за инфляцией вселяет надежду и обеспечивает поддержку рублю.

Кроме того, поддержка рублю продолжит поступать от carry trade. Минфин РФ в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45 миллиардов рублей при совокупном спросе в 132 миллиарда. Интерес к рублевым долговым бумагам сохраняется.

Впрочем, окончание года может пройти под знаком некоторого умеренного ослабления рубля, поскольку перед длинными новогодними выходными в России некоторые игроки захотят уйти в валюту для понижения рисков. Однако вряд ли доллар на этой волне дотянется до 60 рублей и таким образом рубль против валюты США все же вырастет в 2017-м.