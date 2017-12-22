Ключевые события мирового рынка в праздничный период

Православное Рождество мы отпразднуем только в январе, а вот страны Запада отмечают этот праздник уже в этот понедельник, 25 декабря, и в некоторых из них биржи и банки уйдут на двухдневные рождественские каникулы до среды, так что в понедельник важных новостей не будет. Россия же всю следующую неделю работает вместе со всей Азией. И с Востока к нам придут достаточно важные новости во вторник, 26 декабря. В первую неделю 2018 года слишком расслабиться тоже не удастся, потому что уже 5 января, в пятницу, выходят очень важные данные по одной развитой стране. Каких сюрпризов ждать от рынков в ближайшее время, подскажет анализ ключевых событий будущего.

Итак, во вторник 26 января утро начнется порцией статистики из Японии по инфляции потребительских цен и безработице за ноябрь. Рынок ждет, что инфляция в Японии за ноябрь выросла на 0,3% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 0,2% в годовом исчислении в октябре. Рост инфляции для Японии, которая еще недавно переживала затяжной экономический кризис и дефляцию, имеет большое значение, Банк Японии установил цель по инфляции в 2% в год. Рынок также ожидает, что уровень безработицы остался в ноябре без изменений по сравнению с октябрем и составил 2,8% трудоспособного населения. Рынок труда Японии близок к полной занятости: редко в какой стране встречается безработица меньше 3% трудоспособного населения. Вероятный коридор значений пары USD/JPY составляет 112,5-114 иен за доллар.

В среду, 27 декабря, в США будет опубликован индекс розничных продаж Redbook, который можно считать прогнозом официальных данных министерства торговли США по розничным продажам за месяц. Напомним, что предыдущее значение индекса было отрицательным и составляло -0,4%.

Европа, кажется, с 25 декабря ушла в глухое празднование, значимых событий в еврозоне и других европейских странах пока не ожидается, за исключением одного. В среду, как ожидается, президент Италии Серджо Маттарелла объявит о роспуске парламента страны в преддверии досрочных парламентских выборов, которые, по сообщениям европейских СМИ, могут состояться уже в феврале. Не исключено, что это событие может вызвать краткосрочное ослабление евро к доллару и иным мировым валютам, так как считается, что досрочные выборы в Италии идут на руку евроскептикам, которые могут усилить свои позиции в парламенте.

В четверг, 28 декабря, рано утром по московскому времени в США выйдут данные Американского института нефти (API) по изменению коммерческих запасов нефти за неделю. Рынок их обычно рассматривает как прогнозные данные перед опубликованием данных Минэнерго США о коммерческих запасах. Эти данные будут также опубликованы в четверг, но вечером по московскому времени. Напомним, что неделей ранее коммерческие запасы нефти сократились почти на 6,5 млн баррелей, что стало фактором роста цены на нефть.

В четверг утром также выйдут данные о промышленном производстве и розничных продажах в Японии за ноябрь. Напомним, что в октябре в годовом исчислении промышленное производство выросло почти на 6%, а розничные продажи в октябре сократились на 0,2%. В этот день также вечером в США выйдет статистика по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице. А вечером по московскому времени США опубликуют официальные данные Минэнерго о коммерческих запасах нефти за неделю. Эти данные могут повлиять на цену нефти, мы ожидаем, что нефть смеси Brent останется в коридоре $63,5-$64,5 за баррель.

Пятница, 29 декабря, примечательна тем, что это последний торговый день в 2017 году. Во многих странах биржевая торговая сессия будет укороченной. Однако вечером в США, как всегда по пятницам, выйдет еженедельный отчет бесперебойно работающей компании Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Чем меньше вырастет этот показатель, тем лучше для цены нефти. Впрочем, стоит ожидать, что эта статистика будет отыграна только 2 января, когда мировые нефтяные биржи возобновят работу.

Новый 2018 год начнется в прямом смысле с понедельника, но этот день будет праздничным практически во всем мире, и все мы будем в понедельник, 1 января 2018 года, отдыхать.

В России же с 1 по 8 января включительно – новогодние каникулы. Большинство будет отдыхать, а те, кто торгует на форексе, смогут только ненадолго расслабиться – до конца недели ждут значимые события.

Но многие страны начинают работу со 2 января. Да и в России во вторник, 2 января, совсем расслабиться не удастся. Те, кто даже в праздники следит за новостями, будут непременно отслеживать индекс деловой активности в производственном секторе для России, подготовленный банком HSBC за декабрь. Напомним, что в ноябре значение этого индекса составляло 51,5 пунктов, что говорило о достаточно высоком уровне предпринимательской уверенности. Ожидаем, что декабрьское значение этого индекса не опустится ниже 50 пунктов, так как экономические показатели в России по итогам декабря и всего 2017 года будут достаточно сильными.

А в США вечером 2 января будет опубликован индекс PMI Markit в производственном секторе за декабрь. Ноябрьское значение индекса составляло 55 пунктов. Скорее всего, если декабрьский показатель будет не сильно отличаться от ноябрьского, существенного влияния на доллар США не следует ожидать.

В среду, 3 января, будет опубликован отчет Американского института нефти по коммерческим запасам черного золота в США, иной важной статистики в среду больше не ожидается. Отчет API не всегда оказывает существенное воздействие на нефтяные котировки.

В четверг, 4 января, выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг для России от HSBC за декабрь. Напомним, что ноябрьское значение индекса находилось на уровне в 57,4 пункта. Так как валютные биржи в России закрыты, оценить влияние этого показателя на курс рубля не представляется возможным.

А вот в пятницу, 5 января, будут опубликованы самые важные данные с начала 2018 года. В США выйдет статистика по рынку труда за декабрь, в том числе данные по уровню безработицы, средней почасовой заработной плате и количеству рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Это очень важная статистика, отражающая состояние экономики США и влияющая на решения ФРС по процентной ставке. Напомним, что в ноябре уровень безработицы в США был рекордно низким и составлял 4,1% трудоспособного населения. Количество рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 228 тыс. новых рабочих мест, а средняя почасовая зарплата в ноябре выросла на 2,5% в годовом исчислении. Вероятнее всего, статистика по рынку труда за декабрь тоже окажется вполне оптимистичной, что может положительно повлиять на курс доллара к мировым валютам. Вероятный коридор значений пары EUR/USD ждем на уровне $1,177-$1,195 за евро.

До конца первой недели нового 2018 года больше значимых событий не ожидается, а в воскресенье, 7 января, православные россияне празднуют Рождество. Мы поздравляем всех с наступающими Новым 2018 годом и Рождеством и желаем, чтобы новый год стал для вас прибыльным, успешным и счастливым!