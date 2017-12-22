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Мнения аналитиков

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"Детский мир": РЦ достигнута, повышаем рекомендацию до "по рынку"


Рынки
Силуэты
Аналитики Альфа-банка
 
Акции Детского мира подешевели на 17% (Индекс МосБиржи опустился на 2%) с 4 декабря (когда мы приступили к аналитическому освещению компании с рекомендацией НИЖЕ РЫНКА), достигнув нашей РЦ на конце 2018 г. в 90 руб. за акцию.

Хотя мы по-прежнему осторожно смотрим на Детский мир в долгосрочной перспективе (учитывая снижение рождаемости в России), мы считаем, что инициатива президента выплачивать родителям 10 000 руб. в месяц на первенца может поддержать краткосрочно средний чек. Оставляя наши финансовые прогнозы и РЦ на конец 2018 г. без изменений, мы видим 2%-й потенциал роста и повышаем рекомендацию до ПО РЫНКУ.

Долгосрочная картина остается сложной для Детского мира ...

Мы по-прежнему считаем, что снижение рождаемости в сочетании с быстрым ростом формата гипермаркетов и e- коммерции будут негативно сказываться на росте выручки и рентабельности Детского мира. В итоге мы не изменили наши финансовые прогнозы по компании, ожидая, что рост выручки замедлится до 14-17% г/г, а рентабельность EBITDA снизится до 9,7-9,8% в 2018-19П (с 24% и 10,2% в 2017П).

… но она полностью отражена в текущей рыночной цене

По нашей оценке, текущая цена предусматривает открытие 70 новых магазинов и рост LfL-выручки примерно на 3% в 2018 г., что примерно соответствует нашему базовому сценарию.

В то же время краткосрочную поддержку чеку может оказать инициатива президента

В ноябре президент Владимир Путин предложил выплачивать родителям с 1 января 2018 г за первого ребенка 10 000 руб. в месяц. Хотя трафик Детского мира может находиться под давлением из-за демографических сложностей, мы считаем, что эта мера поддержит средний чек компании в краткосрочной перспективе.

Оценка

По нашим оценкам, Детский мир сейчас торгуется по коэффициенту 2018П EV/EBITDA на уровне 6,8, что примерно совпадает с оценкой российских продуктовых ритейлеров. Учитывая непростую демографическую ситуацию в России и низкую ликвидность акций компании такие мультипликаторы вполне справедливы. Сохранив нашу РЦ на конец 2018 г. на уровне 90 руб./акцию без изменений, она предполагает 2%-й потенциал роста, что оправдывает повышение рекомендацию до ПО РЫНКУ.

Риски

Главные риски повышения инвестиционной привлекательности Детского мира связаны с (1) улучшением демографической ситуации в стране, что приведет к росту расходов на детские товары и позитивно повлияет на трафик Детского мира и (2) уходом нерентабельных игроков с рынка, что приведет к увеличению количества открытий магазинов Детского мира.

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