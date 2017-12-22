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Предновогоднее "ралли" на Московской бирже захлебнулось, ждем покупок уже в следующем году


Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
С начала октября индекс Мосбиржи вопреки позитивному внешнему фону торгуется в «боковике» - в рамках диапазона 2050-2200 пунктов.

Зародившееся в начале ноября предновогоднее «ралли» носило краткосрочный характер. К текущему моменту весь рост был нивелирован последующими распродажами. 

Предновогоднее «ралли» на Московской бирже «захлебнулось» по ряду причин. С одной стороны, крепкий рубль ограничил рост котировок превалирующего в структуре индекса МосБиржи бумаг сырьевого сектора. С другой стороны, сильным «тормозом» выступили имеющие вес в индексе около 17,5% акции ранее сильно перекупленного Сбербанка, по которому, помимо прочего, предстоящие дивидендные выплаты оказались ниже ожиданий.

Кроме того, важную роль в спаде «бычьих» настроений сыграло продление секторальных санкций ЕС и риски предстоящего расширения экономических санкций со стороны США.

Негативно повлияла на интерес к российским акциям история с судебными процессами вокруг АФК «Система», а также публикация Росстатом крайне слабой макростатистики за ноябрь. 

По всей видимости, текущий год индекс Мосбиржи завершит год в лучшем случае вблизи 2200 пунктов.

Тем не менее уже в начале 2018 года не исключён рост индикатора в диапазон 2200-2300 пунктов из-за поддерживающего акции сырьевых компаний ослабления рубля на фоне старта распродажи 650 млн барр стратегических резервов нефти в США и усиления негативных ожиданий относительно нового раунда санкций США.

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