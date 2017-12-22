Результаты выборов в парламент Каталонии пока не сильно обеспокоили рынок

Одним из главных трендов 2017 года стало ослабление доллара. Среди других валют, которые мы отслеживаем, только турецкая лира подешевела против американской валюты (на 8%). Наилучшие результаты в уходящем году показали польский злотый (плюс 18%), евро (плюс 13%) и венгерский форинт (плюс 12%), т. к. рынок сделал ставку на ускорение инфляции и экономического роста еврозоны.

В 2017 году ситуация была благоприятна для рискованных активов, и волатильность валют уменьшилась. Опасения, связанные с выборами во Франции и Нидерландах, не оправдались, но рынок беспокоили события, связанные с выходом Великобритании из ЕС, действия КНДР и новостная шумиха вокруг Дональда Трампа в первый год его пребывания на посту президента США. Пока неясно, какие из этих факторов сохранят свою значимость в 2018 году.

На сегодня запланирована публикация большого количества макроэкономической статистики в США. В 16:30 мск выходит дефлятор PCE, который ФРС считает предпочтительным индикатором инфляции. По предыдущим данным, годовой рост базового показателя составляет 1,4%, что намного ниже целевого уровня 2%, установленного ФРС. В 16:30 также должны выйти данные по заказам на товары длительного пользования.

Результаты выборов в парламент Каталонии, похоже, пока не сильно обеспокоили рынок (если не считать краткосрочных колебаний курса евро). Партии, выступающие за независимость, получили большинство мест в парламенте Каталонии, но не сумели заручиться поддержкой более 50% избирателей. Кроме того, самое большое число голосов было отдано за партию, которая выступает против отделения от Испании.

Мы рекомендуем следить за доходностью гособлигаций США, которая сейчас держится у отметки 2,50%. Если этот уровень будет пробит, пара EUR/USD может нацелиться на 1,18.



