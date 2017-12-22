Пять главных рисков для экономики России в 2018 году

Очень вероятен подъем цен на нефть до уровня $70-80 за баррель Brent. Военный успех в Сирии продемонстрировал всему миру новые возможности российской армии и оборонного комплекса. Однако риски присутствуют всегда, мы выделяем пять ключевых, которые могут оказаться с большей или меньшей вероятностью достаточно болезненными для российской экономики и государственности в целом.

Серьезная коррекция американского рынка акций

В 2018 году исполняется десять лет банкротства Lehman Brothers. Финансисты всего мира очень боятся повторения данной истории. Однако, беда может прийти и от Федрезерва, если ужесточение монетарной политики пойдет слишком резко. Импичмент Трампу или еще какой-либо негатив также может обрушить фондовый рынок США. А вслед за американскими акциями обвал ждет сырьевые рынки, валюты и акции развивающихся стран. Повторение мирового кризиса 2008-2009 гг. будет очень болезненным для экономики России, которая избавилась от сырьевой зависимости только на словах. Покупка американского доллара или привилегированных акций «Сургутнефтегаза», который держит валютную денежную позицию в размере $34 млрд, является лучшей защитой от данного риска.

Американские санкции в отношении ОФЗ

Они ожидаются уже в феврале и вполне могут обрушить курс российского рубля на 10-15%. Впрочем, Банк России уже заявил, что будет поддерживать рынок внутреннего долга и курс рубля. Международные резервы России составляют $430 млрд долл. Однако, ситуация в сваре России с Западом может зайти слишком далеко. Россия может ввести мораторий на выплату внешних долгов в пользу недружественных стран. А Запад в ответ заморозить российские валютные резервы.

Нестабильность на востоке Украины

Именно возобновление военных действий, а не локальные стычки. Данный сценарий наиболее вероятен под российские президентские выборы в марте или во время летнего чемпионата мира по футболу. Естественно, что Россия не сможет игнорировать начавшиеся полномасштабные боевые действия. Финансовые рынки всегда боятся крови, вопрос, будет ли ЦБ РФ поддерживать рубль и рынок облигаций. Для инвесторов в российские акции это по аналогии с 2014 годом будет очень хорошей возможностью для покупки. Как не вспомнить старую биржевую поговорку - покупать акции надо тогда, когда на улицах льется кровь и над головой свистят пули. Причина проста. Россия по-прежнему зависит от украинского газового транзита. Экспортная выручка «Газпрома» имеет принципиальное значения для бюджета. Плюс финансирование инвестиционной программы и дивидендов акционерам. Россию иногда в шутку называют страной бензоколонкой, однако, в каждой шутке только доля шутки.

Попытка исламистов дестабилизировать постсоветскую Среднюю Азию

Разгром террористов в Чечне привел к их активизации в других российских республиках Северного Кавказа. После поражения в Сирии, возможна активизация террористического интернационала в других регионах мира. В том числе в бывших советских республиках Средней Азии. Для России ключевыми странами являются входящие в Евразийский Союз Казахстан и Киргизия. При этом Россия справедливо рассматривает Казахстан, как ключевую страну-партнера тюркского мира. На лидерство в странах тюркского мира традиционно претендует Турция и стратегическая задача России, чтобы главным претендентом на это место стал Казахстан.

Рост монархических и нацистских настроений в самой России

Уходящий год выявил в России резкий рост монархических и нацистских настроений, а также рост популярности группировок данного политического спектра готовых к поджогам кинотеатров и прочим актам насилия. Все это не позволяет говорить о полной политической стабильности и безопасности жизни в самой Российской Федерации. Власти смотрят на это сквозь пальцы. Политический режим в современной России, наверное, самый мягкий за всю ее историю. Обострение ситуации возможно летом, когда будет круглая дата, сто лет расстрела царской семьи. Естественно, рост нацистских, прежде всего, антисемитских и антитюркских настроений, не добавляют очков России, как с точки зрения глобальных инвесторов, так и с точки зрения евразийской интеграции на пост советском пространстве.

Ну и в заключение, стоит повторить озвученное нами ранее. Мы полагаем, что российские президентские выборы без проблем выиграет Владимир Путин. Наибольшие шансы возглавить российский кабинет министров после выборов у действующей главы ЦБР - Эльвиры Набиуллиной. В 2018 году на первый план могут также выйти вопросы деноминации российского рубля или ввода единой евразийской валюты.