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В конце года навес избыточной ликвидности будет расти


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Спрос на ликвидность должен усилиться в преддверии налоговых платежей.

В понедельник наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов, и мы оцениваем суммарный платеж в 900 млрд руб. Спрос на ликвидность также может оказать поддержку рублю, уже вчера российская валюта достаточно существенно укрепилась. Дальнейшее же движение рубля вверх будет ограничено – экспортеры, скорее, предпочтут использовать валюту в качестве обеспечения по кредитам, а реализовать валютную выручку позже, когда курс рубля отойдет от локального максимума. При этом уровень ликвидности в банковской системе остается значительным, поэтому ЦБ сегодня вновь проведет депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом в 460 млрд руб. Средства с депозита будут возвращены в понедельник.

Казначейство проведет сегодня депозитный аукцион с плавающей ставкой

Лимит составит 190 млрд руб., срок размещения средств – 54 дня. Состоявшийся в начале недели аналогичный аукцион Казначейства вызвал интерес со стороны банков, спрос даже немного превысил лимит. Наращивание объемов фондирования Казначейством означает, что традиционный приток ликвидности в банковскую систему в конце года на фоне роста бюджетных расходов не будет стерилизован за счет сокращения депозитов Казначейства, поскольку до конца года уже нет никаких возвратов депозитов. В итоге, на конец года депозиты Казначейства, размещенные в банках, останутся как минимум на текущем уровне, около 820 млрд руб. В конце года навес избыточной ликвидности будет расти, а ставки денежного рынка, весьма вероятно, снизятся к значениям ставки по депозитам ЦБ.

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