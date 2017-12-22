В следующем году доходности на рынке ОФЗ снизятся вновь меньше, чем ключевая ставка

Такой динамике, вероятно, способствовал подъем цен на нефть в среду вечером, по итогам же четверга нефтяные котировки изменились мало. Укрепление российской валюты, тем не менее, не поддержало цены ОФЗ, которые вчера незначительно снизились. Очевидно, некоторое давление на рублевые гособлигации оказывает рост доходностей UST. Впрочем, как мы уже отмечали, с начала недели доходность UST10 повысилась почти на 15 б.п. до 2,5%, что еще не нашло отражения в стоимости российских активов – как долларовых, так и рублевых. Объем торгов вчера составил около 18 млрд руб., из которых треть пришлась на флоатеры. Что касается выпусков с постоянным купоном, больше всего сделок было в длинных ОФЗ 26221 с погашением в 2033 г., они подешевели на 0,2 п.п. от номинала, в результате доходность на дальнем конце кривой составляет сейчас 7,81% годовых. Также в небольшом минусе закрылись ОФЗ 26207 (погашение в феврале 2027 г.) и ОФЗ 26212 (погашение в январе 2028 г.), предлагающие доходность 7,46% и 7,56% годовых соответственно. Доходности коротких бумаг второй день подряд оставались ниже 7% годовых, 7-процентный уровень преодолен впервые с начала 2014 г.

Доходность среднерыночного портфеля ОФЗ с начала текущего года упала на 85 б.п. до 7,35% годовых, тогда как ключевая ставка за год была снижена на 225 б.п. до 7,75%. В 2018 г. снижение ключевой ставки будет медленнее, чем в нынешнем. По нашим прогнозам, ставка будет понижена на 75 б.п. до 7%. При этом мы ожидаем, что замедлится и снижение доходностей на рынке ОФЗ. Однако положительное кэрри дальнего конца кривой к ставке репо, которое образовалось после последнего понижения ключевой ставки, продолжит расти.