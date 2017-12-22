Стратегия на 2018 год: рост прибыли важнее роста ВВП

Динамика рынка была слабой на фоне понижения оценок прибыли. По большей части они были снижены в нефтегазовом секторе, т. к. более сильный, чем ожидалось, рубль негативно повлиял на чистую прибыль экспортеров.

Жизнь в условиях низких темпов экономического роста и низкой инфляции

Жесткая денежно-кредитная и бюджетная политика способствовала сдерживанию инфляции, но при этом замедлила восстановление экономики. Такие условия оказались благоприятными для облигаций, но не для акций. В дальнейшем ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику, понижая ставки, и инфляция, по-видимому, начнет ускоряться по сравнению с историческими минимумами. Финансовая политика, вероятно, останется жесткой, так что снижение ставок будет сопровождаться по-прежнему медленным ростом экономики. В то же время новый вариант бюджетного правила приведет к ослаблению рубля, что поможет экспортерам.

Высокие темпы роста прибыли на фоне вялого роста ВВП

Ослабление рубля и снижение стоимости обслуживания долга поддержит прибыль компаний. Мы ожидаем, что рост прибыли на акцию составит 18% по рынку. В основе нашей оценки лежит очень консервативный прогноз цены нефти в $50/барр. Если цена нефти останется на текущих уровнях, рост прибыли на акцию может ускориться вдвое.

Падение стоимости капитала окажет поддержку рынку в 2018 году

За последние два года стоимость долга упала приблизительно на 250 б. п., а подразумеваемая стоимость акционерного капитала в целом практически не изменилась. Мы не видим значимого фундаментального обоснования роста премии за риск вложения в акции и ожидаем ее нормализации в 2018 году.

Мы не ожидаем существенных изменений санкционного режима

В конце января администрация президента США опубликует доклад с информацией о юрлицах и олигархах, которые могут попасть под санкции, и оценку возможных последствий введения таких санкций. Мы полагаем, что новый список во многом будет совпадать с перечнем физических и юридических лиц, уже находящихся под санкциями. Если мы правы, публикация устранит неопределенность, оказывающую давление на динамику рынка.

Целевой уровень Индекса РТС на 2018 год - 1 400 пунктов

Снижение стоимости акционерного капитала на 200-250 б. п. в сочетании с дальнейшим ростом прибыли на акцию могут обеспечить 20%-й потенциал роста рынка. Это соответствует целевому уровню Индекса РТС в 1 400 пунктов. В дополнение к этому российский рынок обеспечит дивидендную доходность в 5%. В основе этих оценок лежит консервативный прогноз цены нефти в $50/барр. Если цена нефти не изменится по сравнению с текущими уровнями, потенциал роста может увеличиться.

Наш выбор

Мы отдаем предпочтение экспортерам, главным образом в нефтегазовом секторе, т. к. они выиграют от ослабления рубля и разворота негативных тенденций в прибыли 2017 года. В этом секторе нам нравятся акции ЛУКойла, Газпром нефти, НОВАТЭКа и - тактически - Газпрома.

Из отраслей, ориентированных на внутренний рынок, мы выбираем сектор недвижимости (Группа ЛСР), на котором отразится снижение процентных ставок, а также транспорт (Аэрофлот, Global Ports) и медиа (Яндекс, Mail.ru Group) с учетом структурного роста.