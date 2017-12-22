ОФЗ: в отсутствие нерезидентов активность снизилась

Все это время основным фактором поддержи рынка служил спрос со стороны иностранных инвесторов, что вчерашняя сессия наглядно продемонстрировала. Из-за снижения активности на мировых площадках затишье наступило и на российском рынке долга, завершившем день почти без изменений. Иностранных игроков на рынке практически не было, в результате чего оборот в секции суверенного долга на ММВБ сократился до 18 млрд руб. В среднем ОФЗ выросли в доходности на 1–2 бп, за исключением ОФЗ-26219 (YTM 7.47%) и ОФЗ-26209 (YTM 7.11%), закрывшихся в небольшом плюсе. Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылись на прежних позициях. Среди рынков долга других развивающихся стран отметим ЮАР, длинные облигации которой выросли в доходности на 9 бп.