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Лоукостер "Победа" станет одним из основных источников роста группы "Аэрофлот"


Рынки
Ворчик Денис
Денис Ворчик
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Вчера Группа Аэрофлот провела День инвестора, на котором менеджмент представил обновленную стратегию развития и обсудил ряд вопросов, интересующих инвестиционное сообщество.

В 2018 г. пассажирооборот вырастет на 9%. Ниже приведены некоторые тезисы презентации:

- Авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» (центральная компания Группы) станут основными источниками роста Группы в ближайшие пять лет. Группа Аэрофлот планирует увеличить пассажиропоток до 74 млн человек в 2022 г. (средний совокупный рост (CAGR) ожидается на уровне 8.2%), что, тем не менее, будет соответствовать рыночной доле ниже 50% (с учетом пассажиропотока иностранных авиакомпаний) – уровня, превышение которого традиционно привлекает внимание ФАС.

- В следующем году менеджмент ожидает, что пассажиропоток Группы вырастет на 11–12%, а пассажирооборот и предельный пассажирооборот увеличатся на 9–10%, при этом показатель загрузки кресел останется примерно на уровне 2017 г. (82%).

- Бюджетный авиаперевозчик «Победа», который по итогам 10 мес. 2017 стал седьмой российской авиакомпанией по числу перевезенных пассажиров, увеличит пассажиропоток до 16 млн человек в 2022 г., при этом его парк, состоящий из двенадцати B-737, вырастет более чем в 3,5 раза до 45 самолетов.

- Менеджмент рассчитывает на опережающий рост международного транзитного трафика, который к 2022 г. достигнет 7,9 млн пассажиров (CAGR 13,5%).

- В следующем году Группа планирует начать раскрывать отчетность по МСФО за 1 кв.

Доходные ставки остаются под давлением

Компания раскрыла финансовые и операционные результаты лоукостера «Победа», вклад которого в выручку и EBITDA Группы составляет 4% и 8% соответственно. Группа рассчитывает, что Победа станет одним из основных факторов ее роста. Продолжается увеличение пассажирских провозных емкостей иностранными авиакомпаниями, которые возвращаются на рынок после сокращения присутствия в 2016 г., что не способствует восстановлению доходных ставок. Группа Аэрофлот не планирует вносить изменения в дивидендную политику, предполагающую выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, но готова выплатить 50%, если будет соответствующее решение правительства.

Исходя из цены вчерашнего закрытия дивидендная доходность, по нашим оценкам, может составить около 7-8% (предполагается, что на дивиденды будет направлено 50% от чистой прибыли, которая по итогам 2017 г. составит около 23–24 млрд руб.).

Сейчас акции торгуются на 24% ниже цены продажи квазиказначейского пакета (в сентябре через процедуру ускоренного сбора заявок было продано 4,8% по 182 руб./акция). В настоящее время наша рекомендация для Группы Аэрофлот пересматривается.

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