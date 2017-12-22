Лоукостер "Победа" станет одним из основных источников роста группы "Аэрофлот"

В 2018 г. пассажирооборот вырастет на 9%. Ниже приведены некоторые тезисы презентации:

- Авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» (центральная компания Группы) станут основными источниками роста Группы в ближайшие пять лет. Группа Аэрофлот планирует увеличить пассажиропоток до 74 млн человек в 2022 г. (средний совокупный рост (CAGR) ожидается на уровне 8.2%), что, тем не менее, будет соответствовать рыночной доле ниже 50% (с учетом пассажиропотока иностранных авиакомпаний) – уровня, превышение которого традиционно привлекает внимание ФАС.

- В следующем году менеджмент ожидает, что пассажиропоток Группы вырастет на 11–12%, а пассажирооборот и предельный пассажирооборот увеличатся на 9–10%, при этом показатель загрузки кресел останется примерно на уровне 2017 г. (82%).

- Бюджетный авиаперевозчик «Победа», который по итогам 10 мес. 2017 стал седьмой российской авиакомпанией по числу перевезенных пассажиров, увеличит пассажиропоток до 16 млн человек в 2022 г., при этом его парк, состоящий из двенадцати B-737, вырастет более чем в 3,5 раза до 45 самолетов.

- Менеджмент рассчитывает на опережающий рост международного транзитного трафика, который к 2022 г. достигнет 7,9 млн пассажиров (CAGR 13,5%).

- В следующем году Группа планирует начать раскрывать отчетность по МСФО за 1 кв.

Доходные ставки остаются под давлением

Компания раскрыла финансовые и операционные результаты лоукостера «Победа», вклад которого в выручку и EBITDA Группы составляет 4% и 8% соответственно. Группа рассчитывает, что Победа станет одним из основных факторов ее роста. Продолжается увеличение пассажирских провозных емкостей иностранными авиакомпаниями, которые возвращаются на рынок после сокращения присутствия в 2016 г., что не способствует восстановлению доходных ставок. Группа Аэрофлот не планирует вносить изменения в дивидендную политику, предполагающую выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, но готова выплатить 50%, если будет соответствующее решение правительства.

Исходя из цены вчерашнего закрытия дивидендная доходность, по нашим оценкам, может составить около 7-8% (предполагается, что на дивиденды будет направлено 50% от чистой прибыли, которая по итогам 2017 г. составит около 23–24 млрд руб.).

Сейчас акции торгуются на 24% ниже цены продажи квазиказначейского пакета (в сентябре через процедуру ускоренного сбора заявок было продано 4,8% по 182 руб./акция). В настоящее время наша рекомендация для Группы Аэрофлот пересматривается.