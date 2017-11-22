Теханализ: "Роснефть" ROSN

Коррекция в начале 2017 года пробивает растущий канал. Цена уходит значительно вниз, к 300 р. С лета торговля переходит в боковую фазу. Сверху – сопротивление 340 р., которое до сих пор так и не прошли. В конце ноября пробивают поддержку на 300 р. Но снижение не развивается. Однако и быки не могут вернуть бумагу обратно выше 300 р. Похоже не классический тест пробоя. Если все пойдет по этому сценарию, то может инициироваться снижение в район 250 р.

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В конце ноября медведи сильно пробивают нижнюю границу бокового диапазона 300 р. Важность этого пробоя хорошо видна на недельном графике. Поэтому быки стали откупать на 290 р. На прошлой неделе они смогли зайти выше 300 р., но закрепиться не получилось. На этой неделе продавцы опять продавили цену ниже 300 р. С текущих уровней 290 – 295 р. еще вполне можно зайти обратно в боковой диапазон. А вот снижение к 285 р. может дать старт новой падающей волне.

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В первой половине декабря быки пытались вернуться в рамки среднесрочного бокового диапазона 300 – 340 р. Пробой нижней границы вверх продержался недолго. Коррекция обозначила локальную поддержку на 295 р. Еще одна попытка роста до 304 р. Последующая коррекция проходит через 295 р., на вчерашних торгах этот уровень уже отработал сопротивлением. Похоже, что медведи лучше контролируют ситуацию.

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Торговая идея: НЛМК NLMK

Трехлетний рост обозначил наклонное сопротивление, которое на текущий момент имеет шесть точек касания, что подчеркивает значимость этой линии. Особенно, с учетом того, что наибольшее уплотнение по точкам касания было в этом году. На декабрьском росте цена слегка выходит за пределы линии сопротивления, но рост дальше не идет. Часовой график показывает сопротивление на уровне 147 р. Двойное касание этого уровня создает предпосылку для потенциальной фигуры «двойная вершина». Ее расположение на долгосрочном сопротивлении усиливает значимость фигуры. Двойная вершина будет реализована при успешном пробое линии основания (140 – 141 р.). Но возможно и агрессивное открытие позиции внутри фигуры. А в районе линии основания можно поставить скользящий стоп в зону безубыточности. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 144,8 р.,

2. Тейк-профит: зона 135 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 147,7 р.

4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 147 р.

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