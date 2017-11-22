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Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль слегка подрастут в начале торгового дня на фоне дорогой нефти. Возможность мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" поддержит бумаги АФК.

 

После выхода фьючерсов на нефть Brent к уровню 65 долларов за баррель возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС за счет спроса в нефтегазовом секторе, но оснований для возобновления устойчивого подъема на рынке пока недостаточно, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Из корпоративных новостей к открытию торгов можно выделить сообщения о том, что АФК "Система" направила "Роснефти" проект мирового соглашения, добавил он.

Утренний рост нефтяных котировок может способствовать продолжению укрепления рубля, рассчитывает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 57,9-59,0 рубля, для европейской валюты - 68,7-70,1 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились на 0,1-0,2% после одобрения днем ранее налоговой реформы в конгрессе США.

Фондовые фьючерсы США с утра повышались в пределах 0,15%. Азиатские биржи менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, шанхайский SSE Composite снижался на 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,3 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1855 доллара против 1,1876 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снижался по основным индексам пятый день подряд в отсутствие сильных идей для роста, в лидерах падения бумаги "Татнефти" TATN, "Лукойла" LKOH и ВТБ, имеющие вес в подсчете индексов. Индекс Мосбиржи к закрытию четверга снизился на 0,46% - до 2093,38 пункта, индекс РТС на 0,21% - до 1126,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,25 рубля - до 58,46 рубля, евро - на 0,33 рубля, до 69,41 рубля.

 

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